台股量縮急挫 外資提款194億元 三大法人賣超212.74億元

台股今 (20) 日由半導體族群領跌，台積電摜破 600 元關卡，拖累指數急殺逾百點，金融、航運股也無力撐盤，終場指數下挫 143 點，收在 17669 點，失守月線，成交值僅約 2604 億元。三大法人共賣超 212.74 億元，其中外資大舉提款 194 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天反手賣超 194.24 億元；投信連 5 買，加碼敲進 32.06 億元；自營商大幅賣超 50.57 億元。三大法人合計賣超 212.74 億元。

部分外資提出 2023 年晶圓供給恐大於需求的看法，使得相關半導體族群承壓，台積電今天跌逾 1%，失守 600 元，摜破短均及月線支撐，收 598 元，聯電小跌作收，世界、力積電跌幅也在 1% 以內。其他半導體指標股方面，聯發科下挫近 2%，收 1055 元，瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等震盪走跌。

四大公投案落幕，均未達同意門檻，其中核四、三接議題與能源轉型有關，市場看好綠能概念股未來成長表現，今天買盤積極湧入，聯合再生一度大漲逾 5%，終場漲幅略縮至 3.8%，達能、茂迪、碩禾等多檔均表現強勢。

風力發電族群同步吸引資金進駐，中鋼構將持續爭取風電水下基礎製造業務，今天股價直奔漲停，達 61.4 元，鋼鐵族群今天表現抗跌，春源、中鴻大漲逾半根停板，東和鋼鐵、豐興、燁輝等漲勢也相當強勁，不過，指標股中鋼尾盤湧現賣壓，以小漲作收。