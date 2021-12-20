邊緣弱勢老人遠高於統計 老盟籲社會強化關懷獨居長輩議題

隨著台灣逐漸邁入老年化社會，鉅亨集團年末溫暖送愛心活動延續至第 16 個年頭，今年加強關注弱勢老人議題，參與老人福利推動聯盟的邊緣弱勢老人贊助，老盟表示，協助經濟弱勢的獨居長輩，為目前主要的服務項目，不過，這二年受到疫情衝擊，社群和企業的營收多有減少，進而影響捐款和聯盟運作。

老盟指出，台灣社會努力提升對長者的服務，但仍有不少獨居老人並不符合政府補助標準，因此，老盟結合社會愛心人士和企業，加強援助一般邊緣戶，尤其經濟弱勢的獨居長輩居住品質普遍低落，透過與企業的力量結合，提供住宅修繕服務。

老盟進一步提到，據衛福部統計，國內獨居老人約有 4 萬多名，然而，這絕不是正確數字，「還隱藏著很多黑數」，原因在於，有許多獨居老人有子女但關係不良、子女有就業困境等，不列入統計。

另一方面，老盟加強提供愛心手鍊免費服務，此為針對政府未能補助的對象─年齡未達 65 歲卻有走失之虞者、無子女者，以防走失問題。

據統計，老盟愛心手鍊申請至今累計已達 3 萬多人，而對於偏鄉長輩的住宅修繕服務，平均一年可完成 150-180 個個案，今年即便受疫情影響，也維持約 120 個個案。

接下來，因應年節將至，老盟全台的團體會員已開始進行對經濟弱勢的獨居長輩三節圓夢計畫，盡努力媒合社會大眾捐助外送年菜，讓這些長輩的有個溫暖的年節可以過。

對於未來發展，老盟分享，短期來看，圓夢需要社群捐款，惟今年受疫情影響，有很大落差，呼籲社會大眾加入協助的行列。

而長期來看，由於國內少子化問題越來越嚴重，老盟將加強提倡老老互陪制度，同時，愛的手鍊至今已推廣 20 周年，隨著老年化社會推升社護需求，也將是必須長期耕耘的服務。

老盟是由全台各地的老人團體共同發起，目前盟內共有 100 多個社團，服務健康、失能和弱勢長輩，呼籲社會大眾共同來關注關懷長輩議題，讓老年化的台灣社會能夠更加溫暖。

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