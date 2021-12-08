偏鄉老弱需要被社會看見 介惠基金會呼籲社會大眾加入關懷行列

鉅亨集團年末溫暖送愛心活動延續至第 16 個年頭，今年在與介惠社會福利慈善基金會的接觸下，積極關注偏鄉老弱的狀況，介惠基金會執行長施欣錦提到，目前在全台共擁有 60 多位在地居家照顧服務員，然而仍是供不應求，希望社會大眾可增加對偏鄉的關注，並號召大家出錢出力支持介惠偏鄉服務不中斷，協助偏鄉角落的孤苦老弱能好好活。

在地人服務在地人 為偏鄉創造就業機會和照顧服務

介惠基金會成立於民國 76 年，自民國 88 年轉型為直接服務機構，為偏遠地區老人提供居家照顧服務，並以「在地人服務在地人」的理念，招募偏鄉婦女和青年，在經過專業訓練後，提供偏鄉失能老人及身障者專業的照顧服務。

施欣錦說明，招募在地婦女擔任居服員，可藉由提供就業機會讓婦女留在自己的家鄉，並進而解決偏鄉隔代教養的問題，年輕人不須再離鄉背井，而在地居服員也可以在地、相通的語言和生活習慣與地區老人溝通。

然而，偏鄉服務面臨的困境相當多，例如，偏鄉的生活上的便利性不夠，偏鄉老弱的居住地也相當分散，屏東霧台鄉甚至有堅持住在山上的老人家，居服員必須在山路中騎車一個小時才能抵達。

偏鄉人力不足 籲強化偏鄉基礎建設

而即便青壯年有意回鄉，但偏鄉公共設施普遍欠缺、網路訊號不佳和醫療資源缺乏等因素，還是使召募居家照顧服務員更加困難。

不過，施欣錦也提到，在政府推動長照 2.0 後，過往以時間來計算彈性工時的方式，改為以服務項目來計費，並透過向政府取得補助方案與爭取企業支持，可望進一步帶動在地人回鄉為自己的家鄉努力的意願。

目前介惠於全台服務據點分布於屏東部落社區、彰化縣和新北市北海岸，60 多位照護員每月約可服務 600-700 多個個案，其實，人力上仍是供不應求。

此次透過鉅亨集團年末送愛心活動，施欣錦希望，能更加喚醒社會對偏鄉的關注、翻轉偏鄉的弱勢問題，同時，也歡迎有心的企業及社會大眾透過長期專案支持、擔任志工等型態和介惠一起投入偏鄉服務。

施欣錦進一步說明，目前介惠在北海岸辦理托老中心，每周 5 天提供活動和延緩老化課程，然而，由於地理位置較偏遠、交通不便，願意長期投入的專業師資有限，導致服務成本更高，呼籲不同的專業人才或企業能以長期或一日志工模式參與服務，或是透過捐款支持，挹注介惠基金會長期偏鄉服務。