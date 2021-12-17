公勝保經RFA顧問團成軍 力拚打造最佳退休規劃藍圖

為喚起國人的退休規劃意識，退休基金協會特與公勝保經合作，推動「RFA 退休理財規劃培訓專班」，2021 年底累計共有 73 位公勝夥伴順利取得「RFA 退休理財規劃顧問」專業證照，成為市場上推動退休規劃的生力軍，力拚打造最佳退休規劃藍圖。

近期 Yahoo 雅虎公布「退休理財萬人大調查」結果，調查發現有 53% 的國人認為在 50 歲後才開始做退休理財規劃最為合適，對此，退休基金協會理事長，同時也是政大金融科技研究中心主任王儷玲直言：「有點太晚了」，她更呼籲退休理財要超前佈署，才能悠遊樂退。

王儷玲表示，退休規劃成功有兩大因素，一是提早開始準備，二為找專家打造長期穩健的退休方案。因此，退休基金協會也大力推廣「RFA 退休理財規劃顧問」專業證照，是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，輔導更多專業人才進入退休規劃市場。

公勝保經總經理蔡聖威也指出，民眾必須體認只靠政府或雇主的退休金已無法滿足退休需求，應及早投入退休理財與保障規劃，善用金融市場的優質退休理財與保險商品，才能建立更完備的退休保障安全網。

因此，公勝保經與退休基金協會合力推動，輔導旗下業務團隊專業升級，鼓勵同仁積極參與內外部專業課程的培訓，提供客戶更多元及精進的保險服務，今年度公勝保經更推出兩梯「退休理財規劃顧問」（RFA）專業認證課程，旗下共有 73 位專業菁英順利通過考試、取得證照，成為退休理財市場的生力軍。

公勝保經透過專業的培訓資源、領先的數位平台，為了培植更多優秀人才，推動各式教育訓練課程，2021 年取得百萬圓桌協會（MDRT）會員資格的人次達 236 人，為台灣排名第 6、全球排名 73 的公司。展望 2022 年，公勝保經將更深化退休規劃訓練，除了 RFA 專班外，還有退休實戰班、MDRT 退休專班等系列課程，持續打造專業退休規劃顧問團隊。

隨著國人平均餘命的延長，國人的退休金的準備壓力變大，再加上通貨膨脹的壓力，讓物價調漲速度愈來愈快，公勝保經呼籲，若想安心退休，應提早規劃，找對專家協力打造完整的退休防護網。