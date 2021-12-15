美股重點新聞摘要2021年12月15日

今日操盤前瞻

Fed 利率會議

美國 11 月零售銷售

美國 11 月 PPI 年增 9.6% 增幅續創紀錄新高

美國勞工部周二 (14 日) 公布最新報告，11 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 繼續攀升，較去年同期增長 9.6%，再創 2010 年 11 月有紀錄以來新高。閱讀全文...

全球半導體銷售成長現趨緩跡象 費半榮景能否延續？

身處在全球晶片荒的背景下，強勁的半導體需求與銷售表現，帶動費城半導體指數今年漲約 35%。然而，隨著產業數據浮現銷售成長放緩跡象，費半是否可延續過去 3 年的榮景，不免引發質疑。閱讀全文...

世衛警告 Omicron 傳播速度前所未見 蘋果恢復口罩令

週二 (14 日) 世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 指出，新冠變種病毒株 Omicron 正在前所未見過的速度傳播，可能在全球大多數國家 / 地區都存在案例。閱讀全文...

IG 內部員工曝月活躍用戶達 20 億人 成長速度更勝臉書

Meta 旗下社群媒體「Instagram」在經歷一連串負面消息影響下，用戶成長似乎未受影響，CNBC 周二（14 日）援引知情人士消息報導，Instagram 在今年秋季月活躍用戶數達到 20 億人，成長速度更勝臉書。閱讀全文...

狗狗幣短線飆 30% 馬斯克稱部分特斯拉商品將接受狗狗幣支付

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (14 日) 推文表示，特斯拉部分周邊商品將接受以狗狗幣支付。受消息激勵，狗狗幣短線一度飆逾 30%。閱讀全文...