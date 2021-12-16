〈陸港盤後〉FOMC會後聲明如預期 上證上漲0.8% 終止連三黑

FOMC 會後宣布將加速縮減 QE，同時利率點陣圖暗指明年可能升息三次，不過市場對此均有預期，在不確定性消失後，周四 (16 日)A 股三大指數開高，早盤整體呈現震盪整理態勢，午盤後則是走揚，三大指數終場幾乎收在最高點，上證結束連三黑的走勢。

元宇宙主題爆發，AR/VR 概念股表現亮眼，相關個股出現漲停潮，成為市場人氣指標。此外，煤炭、石油、鋼鐵、白酒、房地產服務等紛紛走揚，燃料電池、低碳冶金、煤化工、HIT 電池等概念表現也不俗。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.1 兆元，較前一個交易日下滑人民幣 224 億元，連續 40 個交易日成交金額破兆，反映出兆元等級的成交量已是標準。

港股方面，在 FOMC 會議結束後，國際股市普遍走揚，不過港股並未受到激勵，恒指早盤仍開低，維持近期一貫的弱勢。

科技類股持續回檔，網科類股再度成為殺盤重心，加上市場傳出中芯 (981-HK) 將再被美國制裁，未來可能連成熟製程設備都不能買，導致股價一度重挫逾 4%。

不過接近至尾盤，低接買盤進場，指數急拉走揚，科技類股大多一一翻紅，恒指順利走升成功回到平盤之上。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.75%，報 3675.02 點；科創 50 指數略升 0.07%，報 1425.93 點；深證成指上揚 0.58%，報 15112.81 點；創業板指上漲 0.74%，報 3490.45 點。

恒生指數小漲 0.23%，報 23475.50 點、恒生科技指數上揚 0.46%，報 5822.14 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 58.85 億元，連續 11 個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 20.51 億元，深股通買超人民幣 38.34 億元。

法人觀點

山西證券認為，政策面密集釋放逆週期調節訊號對市場信心有一定提振作用，帶動跨年行情提早開啟。但在目前整體估值水準仍相對偏高的背景之下，A 股市場可能將維持溫和震盪走升格局。此次跨年行情較過去相比會呈現啟動早、節奏緩、結構性強的特徵。現階段仍具佈局機會，建議在均衡配置的同時重點關注消費、軍工、醫藥等低估值族群。

