歐美央行會議攜手來襲，歐元兌美元能突破區間波動嗎？

歐元兌美元保持區間波動，接下來的央行會議將帶來基本面催化劑，推動其突破區間波 動，可能跌破支撐或向上突破壓力。

在年末假期來臨前，歐元兌美元可能走出突破性行情！ 美國聯準會和歐洲央行會議即將接連登場。由於市場預期聯準會將比鴿派的歐洲央行更 快收緊政策，本月歐元兌美元走低。值得注意的是，自 12 月初以來，歐元兌多數 G10 貨 幣貶值。本季至今歐元也一直處於弱勢地位，尤其是歐元兌瑞郎和美元跌幅較大。我們 稍後將探討這兩家重量級央行會議的主要看點。

月線圖，歐元兌美元走勢一浪低過一浪，空頭仍佔據控制地位。

周線圖也呈現下行趨勢，但在 1.1240 – 1.1200 一帶有比較強勁的支撐。

央行會議或引發歐元兌美元大幅波動，問題是這是否足以推動匯價突破當前區間。且讓 我們拭目以待。

聯準會料加快縮債步伐 美國通膨以近 40 年來最快的速度上升、股市震盪如坐過山車、變種病毒 Omicron 加劇了 經濟的不確定性，在這樣的背景下，市場預期聯準會將強化鷹派立場，在本周的議息會 議上宣佈加快縮債步伐。 讓我們來稍作回顧，縮減購債議題經過數月熱烈討論之後，聯準會最終於 11 月正式宣佈 啟動縮減債券購買計畫。為遏制通膨，聯準會預計將宣佈從 2022 年 1 月起加快縮減購債 的步伐，這樣一來升息的時機可能也會提前。從利率期貨看，交易員目前押注 2022 年 5 月初之前至少升息一次的概率為 71%，在 2022 年 6 月中旬之前升息 25 個基點的可能性 為 100%。

投資者也將密切關注聯準會即將發佈最新經濟預測和點陣圖。上一次點陣圖發佈是在 9 月份，當時決策者們預估 2022 年升息一次，2023 年有三次升息，2024 年還會有三次。 貨幣市場目前定價的是 2022 年將升息三次。如果最新點線圖與市場預期相符，美元將再 次獲得上行動力，歐元和其他 G10 貨幣承壓。 歐洲央行會放棄通膨 “暫時論” 嗎？ 本次歐洲央行會議將主要討論資產購買計畫，包括緊急購債計畫和常規計畫。

眼下，第四波疫情席捲歐洲，加上 Omicron 的突然出現擾亂了經濟活動，歐洲央行或採 取謹慎的態度。市場預期歐洲央行將確認按計劃在 2022 年 3 月底前逐步退出緊急抗疫購 債計畫（PEPP）。目前歐元區通膨率達到 4.9% 的歷史新高，歐洲央行是否仍然認為通膨 壓力是 “暫時性 “的? 一個關鍵問題是，歐洲央行如何看待 Omicron 變種病毒的威脅及 其對經濟前景的影響。如果歐洲央行在鴿派主導下保持高度寬鬆的立場，那麼歐元將繼 續面臨壓力。

歐元兌美元可能下破 1.12 聯準會和歐洲央行之間的政策傾向分歧仍然是持續性主題，拖累歐元兌美元走勢。 來看技術圖表，日線圖上，歐元兌美元保持區間波動，支撐和壓力分別在 1.1200 和 1.1370。匯價現已跌破 200、100 和 50 日均線，空頭仍占上風。央行會議將帶來基本面 催化劑，推動其突破區間波動。如果歐元兌美元日收盤失守 1.1200，則將為下探 1.0930 打開通道；反之，向上突破 1.1370，就有望向 1.1530 回升。

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