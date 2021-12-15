TTA TALK系列活動前進校園 培養新創種子力

科技部打造 TTA TALK 平台 擴散科技創新文化

隨著全球創業熱潮興起，許多國家也積極建立更完善的創業生態系統及文化，臺灣的青年學子、學者及創業家們也因深具技術研發能力，而期待能實現創業夢想。在當前這股科技創新的浪潮下，科技部臺灣科技新創基地 (TTA) 打造 TTA TALK 創意實現交流平台，透過短講方式，以故事力為出發點，訴說科技能夠改善世界以及你我切身相關的問題，讓社會看見創新創業的價值。

創業從零到壹 讓理想實現化

首場 TTA TALK 以「Tech Makes The World Better」作為主軸，於臺灣創新技術博覽會（TIE）辦理，造成各界熱烈迴響。今 (12 月 14 日) 日第二場 TTA TALK 則與國立成功大學、產學創新總中心及新創加速中心共同舉辦，並以「Zero-one, From Idea to Reality​」作為主軸首度走入校園，現場和青年學子及創業家面對面交流。科技部產學及園區業務司許增如司長開場時表示，成功創業並非一蹴可及，零到壹看似簡單，但在這之中卻蘊含了無數的考驗及反覆的驗證。期望在場青年學子與創業家透過演講分享，看到更多創新創業的價值。

精準健康及數位轉型 疫情新契機

本場邀請到威捷生醫創辦人暨董事長林裕森，同時也是國立高雄師範大學教授，分享其選擇在 50 歲的年紀放下穩定的教鞭，跨出舒適圈後從零重新開始的初衷。威捷生醫透過各種疾病影像辨識技術與臨床醫學知識，研發出能有效篩檢肺結核病患的 AI 影像自動辨識系統，以挽救更多寶貴性命。除了林裕森自身的學術界背景外，更與成功大學醫院、高雄榮總有多次合作，其產品不僅成功銷售到國內的醫學中心，也得到永豐創投與國發基金的青睞。林裕森談到創業實現的這條路時，鼓勵大家只要持續努力，運氣總會臨到。同時也鼓勵教授勇敢跳出學術領域邁入創業。

愛實境（iStaging）則自 2016 年起，於 5 年內拿下 LVMH、Kering、Richemont 及 L’Oreal 四大國際集團訂單，為台廠攻下 AR 產業灘頭堡。看似如此成功的創業故事，其實初期因產品定位使市場受到侷限，歷經了一段砍掉重練的黑暗時期。愛實境創辦人李鐘彬與執行長方怡雯透過減法原則，讓 30 到 40 人的研發團隊有效率地面對不同產業、不同客戶的需求，達成不可能的任務。秉持著以戰養戰、認識需求、調整改變為其三大策略，步步積累踏上世界舞台。讓愛實境再次從原點出發，並跨越 1 到 100。

TTA TALK 走入校園 擴大科技新創影響力

為了傳播科技跨界融合成功經驗，展現創意實現帶來的社會影響力，TTA TALK 未來將持續深入校園，與全臺不同學校合作舉辦，以科技人的理想實踐感動學子，經由演講傳遞溫暖理念及價值觀，透過科技改變世界及發揮影響力。經由 TTA TALK 讓青年學子、教授及創業家看見不同選擇的可能性，讓未來築夢踏實。