確診病例數激增 美國加州重啟室內戴口罩規定

據報導，美國加州政府衛生部官員在週一 (13 日) 表示，隨著新冠肺炎確診病例數飆升，加州政府將收緊防疫規定，所有室內公共場所強制實施佩戴口罩規定，以應對 Omicron 變種病毒的擴散。

該項口罩規定將於週三 (15 日) 起生效，持續一個月，這是美國人口最多的加州為應對這波疫情所實行的幾項措施之一，其他也包含了病毒檢測規定。在該州疫苗接種率低的地區，醫療負荷能力已經逐漸緊繃。

加州衛生與公眾服務局長 Mark Ghaly 表示：「我們知道人們累了，渴望正常的生活。坦白說，我也是。不過，自感恩節以來，加州的新冠肺炎確診病例數上升了 47%，每 10 萬人就有超過 14 例感染。」

隨著 Delta 變種病毒持續肆虐，並且新的 Omicron 變種病毒持續擴散，美國截至週日 (12 日) 新冠肺炎確診累計病例數已經突破了 5000 萬例，死亡病例數也突破 80 萬例。

美國較冷地區的人均新增確診病例數最多，包括佛蒙特州、新罕布什爾州和密西根州。住院人數也出現增加，較 11 月底感恩節假期以來增加了 20%。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士表示，美國近半數的州都出現了 Omicron 變種病毒感染病例，但是目前所通報的確診病例中，99% 仍為 Delta 變種病毒。

康乃爾大學威爾醫學院免疫學教授 John Moore 表示：「如果我們突然開始看到新確診病例中有 10% 是 Omicron，然後又在下週上升到 20%，那才表示 Omicron 將可能取代 Delta 成為主流病毒。」

英國在週一也證實，至少有一個人在感染 Omicron 變種病毒後死亡，並且目前 Omicron 變種病毒已經占倫敦新增確診病例數的 44%。