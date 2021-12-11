〈貴金屬盤後〉美國通膨率飆至近40年高點 黃金水漲船高

週五 (10 日) 交易，黃金價格上漲，係因美政府公布的消費者通膨速度達到近 40 年最高水準。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，黃金價格一直困在區間交易中，係因一方面受到通膨、Omicron 病毒引起的擔憂，以及持續處於歷史低位的實際利率之支撐，但另一方面又受到美元走強、Fed 恐更積極收緊貨幣政策的市場擔憂情緒限制。

美國十年期實際利率雖然在本週上升，但也一直處於區間波動，保持在歷史低位 (和負值) 左右的水準。「目前低水位的實際利率反映了 Fed 未來貨幣政策走向的巨大不確定性，在利率上升並維持在高位之前，將繼續支撐金價。」

週五的數據顯示，美國 11 月生活成本攀升，通膨率 6.8%，達到近 40 年來最高水準。11 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.8%，高於《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.7%。

Klearman 表示：「CPI 升幅高於預期，不僅增加了通膨擔憂，也令人擔心 Fed 可能對抗通膨的進度落後。若 Fed 採取過度激進的手段對抗通膨，也可能會挫傷經濟成長，導致股價和其他資產價格下降，這點也為金價提供支撐力。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 8.10 美元或 0.5%，收每盎司 1784.80 美元。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格上漲 18 美分或 0.8%，收每盎司 22.195 美元，本週下跌約 1.3%，為連續第四週收低，也是自 8 月 17 日止當週以降最長週跌勢。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 資產組合共同經理人 Jason Teed 表示，通膨高於預期，可能會鼓勵 Fed 加速削減購債腳步，以減緩通膨速度。

「升息通常會對黃金構成下行壓力，但市場可能會期待，通膨將高於 Fed 預期，從而導致金價上漲。」

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.054，本週收低不到 0.1%。10 年期公債殖利率自 1.486% 下降至 1.477%。

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