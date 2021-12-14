〈能源盤後〉市場監看Omicron傳染狀況 Fed本週會議 原油收低

週一 (13 日) 交易，原油價格下跌，係因交易者密切關注 Omicron 變種新冠病毒的傳播狀況，以及期待本週 Fed 的貨幣政策決定，以探詢經濟前景和能源需求的線索。

OPEC 公布月報，預期 Omicron 變種株對需求的衝擊「溫和且短暫」，但此點幾乎沒有提供原油價格支撐力。

由於衡量 Omicron 病毒的傳播狀況，OPEC 在最新月報中，將本季預定的需求推遲到 2022 年初，但維持 2021 年和 2022 年全球石油需求預期不變，預計 Omicron 病毒不會帶來太大且長遠的影響。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「目前為止，Omicron 看起來並不致命，但市場仍然擔心它可能會破壞石油需求。」英國強生首相 (Boris Johnson) 示警「Omicron 病毒感染潮」，且稱至少 1 人已因此死亡，「但石油市場試圖放遠目光。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 38 美分或 0.5%，收每桶 71.29 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 76 美分或 1%，收每桶 74.39 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油價格上週大漲 8.2% 創下自 8 月 27 日止的當週 (10%) 以降最大單週漲幅。

Brent 原油價格上週上漲 7.5%，同樣創下 8 月下旬以來最大單週漲幅。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「由於各國又回到部分或完全封鎖的狀態，傳播迅速的 Omicron 變種株引發了市場對原油需求嚴重擔憂，再次成為原油價格下跌的罪魁禍首，就算只是溫和一點的限制，例如居家上班，這也會讓大眾因為不再通勤而減少石油需求。」

Razaqzada 表示，由於 Omicron 病毒致死或重症病例不明確，淡化了對原油價格的衝擊，這是上週原油價格強力回彈的原因，「然而，即使油價沒有明顯大跌，但一段期間內，阻力最小的走勢仍可能是下行。」

除了 Omicron 的影響，由於部分新興市場經濟體和石油消費國面臨的困境，也令市場對需求的擔憂增加。

FOREX.com 和 City 指數全球研究主管 Matt Weller 表示，油價也可能會從「本週一整排的央行會議中獲得線索，然後才平靜下來，因為許多交易者習慣在年末最後 2 週關帳。」

Fed 召開會議過後，歐洲央行本週稍晚也將召開會議。價格期貨集團分析師 Flynn 表示，倘若 Fed 對利率過於激進，「就可能讓經濟放緩，但我認為這種擔憂情緒有點誇大了。就目前而言，由於美國股市疲軟，石油交易更像是因為擔憂情緒而生。」

其他能源商品交易