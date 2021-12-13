M.I.T.內視鏡扶持機器手臂首場研討會登場！2021機器手臂輔助手術於消化系與婦產科應用研討會

內視鏡微創手術隨著多元科技整合，不斷重新定義微小傷口，追求對患者身體的極小破壞、更快恢復、與最佳美觀。新微小傷口的技術挑戰需有高度清晰的影像與克服狹小工作空間的限制，透過機器手臂的扶持，不僅長時間穩定清晰影像，更可讓出工作空間，助力更小傷口手術的實現。

結合台灣精密機械與醫學技術開發的首支 M.I.T. 內視鏡扶持機器手臂，目前已在國內外醫院輔助微創手術進行，12/11 由中山醫學大學附設醫院與台灣內視鏡外科醫學會主辦的「2021 機器手臂輔助手術於消化系與婦產科應用研討會」，集結國內 7 位頂尖外科醫師，發表使用上銀 (2049-TW)HIWIN 機器手臂在微創手術新技術的全新體驗，為台灣醫療科技開啟新的篇章。

外科醫師的眼力、經驗、與手的精巧度，是掌握手術品質與病患安全的關鍵要素，而面對日新月異的高階影像系統、與精細微小化的微創手術技術，對長期執刀的醫師，仍會造成健康的磨耗與負擔。上銀科技運用專精的傳動定位技術所研發內視鏡扶持機器手臂，即是希望透過科技的輔助，減輕外科醫師的壓力與疲勞、助手醫師的不良姿勢，以延長外科醫師的職業生涯，同時也能提升患者的手術安全與滿意度，讓科技產業與醫療專業人員一起參與精進人類生命品質。

「2021 機器手臂輔助手術於消化系與婦產科應用研討會」將有最新微創手術技術研討，包含消化系外科的減孔、單孔、與無疤痕內視鏡手術 (經口甲狀腺切除術)，以及婦產科結合 3D 影像在深度狹小空間的精細縫合。呈現機器手臂融入現行的微創手術習慣，為新技術的挑戰提供一臂之力，帶來清晰視野、與優化手術室人力運用的新經驗。

台灣的醫學技術向來在國際上居領先地位，導入機器手臂輔助手術將助益更先進影像科技的應用，使微創手術技術更突破與進階。