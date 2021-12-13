年前消費熱潮加溫 環球購物首度加碼「年終大禮包」衝刺業績

看準聖誕、尾牙和年菜提早採購需求，Global Mall 環球購物中心首次於 12 月祭出「年終大禮包」加碼回饋六大好康，包括滿額贈最高回饋 10%、100 點折抵 100 元、集結萬件抗漲商品 5 折起、年菜早鳥預購 7 折起，搭配滿 3,000 元折 200 元、振興券週週抽萬元購物金、行動支付滿額贈等，預計可帶動 12 月業績成長超過 10%，為年底前的節慶商機做最後衝刺。

環球購物說明，自 12 月 10 日至 19 日推全台七店─新北中和、板橋車站、南港車站、桃園 A8、桃園 A19、新左營車站和屏東店，於指定專門店當日消費滿 3,000 元，即可兌換 200 元電子商品禮券，刷中信卡再加碼贈 100 元電子商品禮券，最高回饋可達 10%)。

同時，適逢年底，消費點數可同步放大抵用，12 月 20 日至 25 日單筆消費滿額，即可以 100 點折抵 100 元 (一般為 100 點折抵 30 元)。

若 12 月 25 日前持紙本消費券不限金額消費，還可參與週週抽萬元禮券活動。

由於近來民生消費掀起一波漲價潮，環球購物中心表示，逆勢集結萬件商品 5 折起、買一送一，類別涵蓋保暖服飾配件、運動服飾、居家換季、民生必需品等。

例如，新左營車站推出多款 adidas outlet 休閒鞋原價 3,960 元，優惠價 990 元；摩曼頓 WINDBREAKER 防潑風衣外套原價 2,390 元，優惠價 1,195 元；而桃園 A19 推 SKECHERS、new balance 指定商品兩雙 5 折。

買一送一專區則是主打療癒保暖商品，其中，新北中和伊聖詩芳療生活館「彩虹香氛機」買一送一加上一日茶道複方精華，原價 7,600 元，優惠價 3,800 元，而林口 A9、新左營車站則以民生需求品、美食為主，分別推面膜、保濕潤膚品、輕食、飲品買一送一。

此外，環球購物中心年菜預購首波已開跑，集結欣葉小聚、添好運、開飯川食堂、丰禾台式小館、華漾、好饈鉄板燒、朱記等知名餐飲品牌，主打 4-6 人小份量的高 CP 值組合、早鳥優惠 7 折起，滿 3,000 可折 200。