創新×新創「智慧城鄉嘉年華」 科技引領新未來

資策會數位轉型數位轉型研究所所長林玉凡（左起）、工業局副組長顏鳳旗、經濟部工業局副局長陳佩利、行政院科技會組主任蕭景燈及台北市電腦商業同業公會副總幹事張永美等計畫廠商代表，共同合影。(圖:業者提供)
資策會數位轉型數位轉型研究所所長林玉凡（左起）、工業局副組長顏鳳旗、經濟部工業局副局長陳佩利、行政院科技會組主任蕭景燈及台北市電腦商業同業公會副總幹事張永美等計畫廠商代表，共同合影。(圖:業者提供)

經濟部工業局推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，聯手地方政府及各領域業者，將 5G、人工智慧、物聯網、運動科技、AR/VR 等最夯的新興技術，投入政府科技治理及民眾日常生活，打造了多元的國產智慧服務解決方案。今（11）日在台北松山文創園區舉辦「智慧城鄉嘉年華」，以「創新」x「新創」為主軸，邀請超過 30 家計畫執行團隊實際展示智慧應用情境，並揭曉第三屆「創業歸故里」競賽結果，吸引超過千位民眾實際參與體驗！

智慧城鄉雙主軸 國內淬鍊 × 國際輸出

本次活動現場特別規劃智慧教育、智慧農業、智慧生活、智慧活力、智慧健康 / 運動等 5 大互動體驗區，展出 AR 擴增實境英文學習、機器人幼兒教學互動、AI 肌膚檢測、人臉辨識、AI 登革熱防治、智慧棒球 / 羽球運動訓練等，這些應用不僅在臺灣開始落地擴散，也開始有海外輸出實績，讓全世界看到臺灣在智慧城鄉服務的發展成果。

經濟部工業局表示，智慧城鄉計畫強調用科技來解決地方的需求，帶動產業數位轉型與城市數位治理，在全國 22 縣市已促成 300 家業者投入，發展超過 240 項解決方案落地，衍生投資新台幣 674 億元。除了透過多元的智慧化生活服務，提供民眾更加友善、便利的生活環境，110 年更藉由「國內淬鍊」與「國際輸出」兩大推動主軸，引導產業以臺灣做為智慧應用的服務試煉基地，放眼國際開拓更多海外市場商機。

活動當日也揭曉第三屆「創業歸故里」新創競賽的總成績，並舉辦頒獎典禮；這次創業歸故里的競賽活動與 16 個縣市政府合作，超過 50 組新創團隊參與提出在地服務解決方案，最後促成 12 組團隊落地創業；其中《身土不二返家可可圓夢》結合超過 10 位屏東在地可可農，以產銷聯盟形式成功打入宏亞食品供應鏈、《捷德運動》在疫情期間協助新竹五峰及北埔老街 30 個商家以數位行銷工具促進在地特色產品銷售，以及《耿赫智能農場》、《生豐水產》、《業紘地質改良》及《嘣嘣史法式甜食工作室》等 6 個團隊在竹、苗、雲、嘉、屏等地發展在地特色智慧應用，獲得由產官學研專家組成的評審團青睞，勝出抱回獎項。

韌性城鄉 永續發展

這場智慧城鄉嘉年華的成果展示活動由工業局連續第三年舉辦，透過貼近生活的趣味互動體驗方式，向民眾呈現原本較疏遠的科技技術與政府專案推動成果。未來，工業局將持續與產業及地方政府合作，推動產業積極布局新興科技，輔導業者搶占國際智慧城市的市場商機！活動與計畫相關資訊，詳請參考智慧城鄉計畫官方網站：https://www.twsmartcity.org.tw/

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