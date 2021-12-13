創新×新創「智慧城鄉嘉年華」 科技引領新未來

經濟部工業局推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，聯手地方政府及各領域業者，將 5G、人工智慧、物聯網、運動科技、AR/VR 等最夯的新興技術，投入政府科技治理及民眾日常生活，打造了多元的國產智慧服務解決方案。今（11）日在台北松山文創園區舉辦「智慧城鄉嘉年華」，以「創新」x「新創」為主軸，邀請超過 30 家計畫執行團隊實際展示智慧應用情境，並揭曉第三屆「創業歸故里」競賽結果，吸引超過千位民眾實際參與體驗！

智慧城鄉雙主軸 國內淬鍊 × 國際輸出

本次活動現場特別規劃智慧教育、智慧農業、智慧生活、智慧活力、智慧健康 / 運動等 5 大互動體驗區，展出 AR 擴增實境英文學習、機器人幼兒教學互動、AI 肌膚檢測、人臉辨識、AI 登革熱防治、智慧棒球 / 羽球運動訓練等，這些應用不僅在臺灣開始落地擴散，也開始有海外輸出實績，讓全世界看到臺灣在智慧城鄉服務的發展成果。

經濟部工業局表示，智慧城鄉計畫強調用科技來解決地方的需求，帶動產業數位轉型與城市數位治理，在全國 22 縣市已促成 300 家業者投入，發展超過 240 項解決方案落地，衍生投資新台幣 674 億元。除了透過多元的智慧化生活服務，提供民眾更加友善、便利的生活環境，110 年更藉由「國內淬鍊」與「國際輸出」兩大推動主軸，引導產業以臺灣做為智慧應用的服務試煉基地，放眼國際開拓更多海外市場商機。

活動當日也揭曉第三屆「創業歸故里」新創競賽的總成績，並舉辦頒獎典禮；這次創業歸故里的競賽活動與 16 個縣市政府合作，超過 50 組新創團隊參與提出在地服務解決方案，最後促成 12 組團隊落地創業；其中《身土不二返家可可圓夢》結合超過 10 位屏東在地可可農，以產銷聯盟形式成功打入宏亞食品供應鏈、《捷德運動》在疫情期間協助新竹五峰及北埔老街 30 個商家以數位行銷工具促進在地特色產品銷售，以及《耿赫智能農場》、《生豐水產》、《業紘地質改良》及《嘣嘣史法式甜食工作室》等 6 個團隊在竹、苗、雲、嘉、屏等地發展在地特色智慧應用，獲得由產官學研專家組成的評審團青睞，勝出抱回獎項。

韌性城鄉 永續發展

這場智慧城鄉嘉年華的成果展示活動由工業局連續第三年舉辦，透過貼近生活的趣味互動體驗方式，向民眾呈現原本較疏遠的科技技術與政府專案推動成果。未來，工業局將持續與產業及地方政府合作，推動產業積極布局新興科技，輔導業者搶占國際智慧城市的市場商機！活動與計畫相關資訊，詳請參考智慧城鄉計畫官方網站：https://www.twsmartcity.org.tw/