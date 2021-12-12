氣候異變 美中部6州遭逾30個龍捲風侵襲

美媒報導指稱，美國中部 6 個州遭遇至少 30 個龍捲風襲擊，截至目前已造成 80 多人死亡。美國總統拜登於當地時間 11 日指稱，這次龍捲風災害可能是美國史上遭遇的最為嚴重的龍捲風災害之一，聯邦政府將配合各地州政府為災情提供一切援助。

遭遇龍捲風襲擊的 6 個州是阿肯色州、密西西比州、伊利諾州、肯塔基州、田納西州和密蘇里州。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）11 日在記者會上表示，該州一家生產蠟燭的工廠遭徹底摧毀。龍捲風發生時這家工廠內有約 110 名員人，目前死亡人數為 79 人，最終死亡人數可能逾百人。肯塔基州已進入緊急狀態。

根據美國電力追蹤網站數據顯示，這次龍捲風襲擊造成其中 4 個州 33 萬多用戶斷電。美國國家氣象局則在 10 日公佈龍捲風預警時表示，預估至少有 2500 萬人口將會受到此次龍捲風襲擊的影響。

此外，伊利諾州的一處占地面積約 3.7 萬平方公尺的亞馬遜工廠在龍捲風中發生大規模坍塌，造成至少 2 名員工死亡，多人受傷，具體數字尚不明確。緊急救援人員稱，亞馬遜倉庫倒塌是一起「大規模傷亡事件」，倉庫內有多達 50～100 名員工，有數十名員工被困。

亞馬遜方面對此表示，由於該廠房員工的值班方式並不固定，無法給出埋在廢墟下的確切人數。

