富邦媒雙12大檔將開跑 Q4營收有望寫新猷

國內大型電商富邦媒 (8454-TW) 在雙 11 檔期創下歷年業績最高紀錄後，最新宣布，搶搭年末購物狂潮，旗下通路 momo 購物網雙 12 檔期將登場，在電商市場蓬勃發展之際，樂觀看待今年雙 12 消費人數將較去年同期再增 30%，為第四季營運做最後衝刺，法人預期，富邦媒第四季再寫營收新猷可期。

momo 購物網日前雙 11 大檔，業績較平日大增 3.5 倍，並創下新高紀錄，進入 12 月後，緊接著強打雙 12 檔期，搶搭年末最後一波消費潮，預估消費人數將再增 30%。

法人則指出，富邦媒第三季毛利率 10.15%，年增 0.99 個百分點，營益率 4.58%，年增 1.64 個百分點，均優於預期，反映產品組合轉佳，也顯示居家、美妝和醫療保健類別強勁成長動能，有助推升獲利表現，第四季傳統旺季值得期待。

由於富邦媒正在進行南部物流中心和中部物流中心布建，法人樂觀看待，明年之後，在短鍊布局達到一定的密度厚，momo 購物的非 3C 銷售將進一步加快，並透過更好的產品組合帶動更強勁的營收增速。

富邦媒雙 12 檔期自 12 月 1 日起展開暖身慶，並規劃每日主題活動，包括家電下殺日、爆殺 3C 日、休閒圖書日、美食吃貨日和流行時尚日等，藉此吸引消費者不斷回流。