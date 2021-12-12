宏正明年營收看增5-10%

宏正 (6277-TW) 受塞港影響，第三季出貨不如預期，部分訂單遞延至本季出貨，也帶動 11 月營收首度衝破 5 億元大關，寫單月歷史新高，展望未來，法人認為，在遞延單逐步出貨下，宏正本季營收將挑戰歷史單季次高，明年在 KVM(多電腦切換器)、機櫃業務動能延續下，估營收將年增 5-10%。

宏正 11 月營收 5.01 億元，月增 16.7%、年增 10.6%，創下歷史單月新高，累計今年前 11 月營收達 46.53 億元，年增 7.2%。

宏正指出，第三季受貨運塞港影響，坦言出貨表現不如預期˙10、11 月至少有 2000 萬元訂單向後遞延出貨，預期 12 月營收有機會維持 11 月高檔水準，第四季營收也將挑戰歷史單季次高水準。

展望未來，宏正認為，明年上半年出貨仍將受缺料影響，包含 MCU(微控制)、影音電源控制都相當吃緊，但明年訂單掌握度高，因應料況也已針對部分產品啟動改版，希望能儘快度過缺料時間。

宏正預期，明年全年營收可望回到疫情前水準，加計儀信機櫃業務貢獻後，明年營收看增高個位數百分比，也計畫向機櫃客戶反映鋼材成本，希望進一步穩住整體毛利表現，至於泰國廠貢獻方面，估今年全年占比將達約 9%，符合預期。