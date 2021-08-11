〈宏正展望〉下半年動能穩 全年營收可望重回50億元

宏正 (6277-TW) 看好下半年需求、製造端動能恢復，有助旗下 IT 解決方案、專業影音需求持續加溫，加上去年併購的機櫃廠儀信營運穩健，下半年營運可望優於上半年，全年營收可望站回 50 億元大關，年增逾 4%，優於去年。

宏正表示，產業持續面臨缺料問題，下半年緩解幅度有限，將持續透過內部全球調貨、研發替代料因應，對外則優先供貨高階產品，維持營運穩健，上半年營運也符合預期。

展望未來，宏正指出，因應產業轉型，智慧製造需求龐大，過去影音產品集中娛樂市場，近年也積極轉往布局政府、醫療、教育、製造等市場，下半年需求強勁，不過 7 月因國內專案遞延小幅衰退，部分營收將延至 8 月認列。

宏正第二季營收 12.2 億元，季減 0.87%、年增 5.84%，毛利率 58.28%，季減 0.7 個百分點、年減 2.23 個百分點，營益率 14.74%，季減 1.41 個百分點、年增 3.33 個百分點，稅後純益達 1.31 億元，季減 22.99%、年減 56.69%，每股純益 1.1 元。

累計宏正上半年營收 24.52 億元，年增 9.7%，毛利率 58.64%，年減 1.6 個百分點，營益率 15.45%，年增 7.07 個百分點，稅後純益 3.01 億元，年減 75.1%，主因是去年上半年處分信驊 (5274-TW) 股票業外有一次性收益挹注，每股純益 2.52 元。

宏正 7 月營收則達 3.93 億元，月減 4.8%、年減 0.3%，累計今年前 7 個月營收達 28.45 億元，年增 8.2%，宏正也通過今年上半年盈餘分配，每股擬配發 2.3 元現金股利，配發率達 91%。