本土疫情告急 集中檢疫所暫停訂房、第三劑疫苗開放接種

中研院 P3 實驗室人員染疫持續延燒，目前已匡列近百人居家隔離，指揮中心今 (10) 日表示，這波疫情須再觀察 2 周，春節專案提供的集中檢疫所將暫停接受訂房，量能會留給雙北使用；為提升免疫保護力，指揮中心全面開放已接種兩劑 COVID-19 疫苗且滿 5 個月的民眾，可前往追加接種第三劑莫德納疫苗。

中研院染疫個案 16816 的接觸者共計 97 人居家隔離，自主健康管理者 13 人，已知 86 人 PCR 檢驗陰性，指揮官陳時中強調，採檢結果為陰性並不表示完全沒有染疫，可能是這個時間點沒有採到病毒，不過，初步看來，從職場往外擴大的可能性較低，但社區足跡較複雜，仍須提高警覺。

為因應春節大量民眾返台，指揮中心開放國內北、中、南集中檢疫所預約，目前 48 所共計 5582 人完成訂房，醫療應變組副組長王必勝表示，由於昨天出現本土個案，將暫時停止春節檢疫線上訂房平台，預作調整，增加雙北可用房間數量，後續會視疫情狀況滾動式檢討。

此外，由於各廠牌 COVID-19 疫苗接種後的免疫保護力會隨時間下降，加上病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種兩劑，仍可能出現突破性感染。為降低社區感染及傳播風險，指揮中心開放已接種兩劑疫苗、滿 5 個月的民眾，可前往追加接種第三劑莫德納疫苗。

指揮中心建議符合接種間隔的民眾可接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65 歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

指揮中心表示，昨 (9) 日屆期的莫德納疫苗已全數用罄，感謝地方政府及醫療院所通力合作，積極調度，有效運用疫苗資源。截至 12 月 10 日止，我國 COVID-19 疫苗第一劑涵蓋率為 78.55%，第二劑涵蓋率為 63.25%。