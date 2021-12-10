2022年投資策略 股為主債為輔、領息宜收益與成長兼顧

新冠變種病毒來襲加上通膨的不確定性，再度為市場投出變化球；美國聯準會自 11 月開始縮減購債，縮減速度及升息時程牽動 2022 年的投資動向，想追求更好的投資收益，投資佈局該如何調整？面對全球升息風，如何調整配息策略以打造更佳的領息人生？全台最大的民營基金交易平台「鉅亨買基金」日前與貝萊德投信共同舉辦「後疫情時代、領息大進擊」投資論壇，共同分享市場投資展望及佈局方向，以及如何調整基金投資，打造更強健的現金流。

「鉅亨買基金」表示，全球經濟受到疫情及通膨干擾，市場波動加大，投資人可觀察三大指標包括風險性指標 (VIX 恐慌指數)、債券殖利率變動指標 (美國 10 年公債殖利率)、匯率變動指標 (資金流向) 的變化，運用基金轉換策略彈性調整投資組合，讓資產配置更能趨吉避凶，並打造出更好的配息組合。

「貝萊德投信」則認為，雖然疫情再度升溫，所幸住院比例並未大幅升高。美歐央行維持寬鬆貨幣政策，企業獲利持續提升，都有助股市表現。由於股票具有更佳的獲利前景、適當的評價，加上全球邁向淨零碳排目標，更有利成熟市場股票及科技產業，建議資產配置可持續聚焦科技類股、綠色科技及高收益債券基金。

「鉅亨買基金」副總經理劉憲斌指出，全球經濟持續復甦，不過市場充滿不確定性，更需透過關鍵指標的變化以掌握投資組合調整時機。例如，當 VIX 恐慌指數往上飆高，投資部位即需進行避險；美國 10 年公債殖利率上升，JP Morgan 新興市場美元債大多呈現下跌，投資人在殖利率上漲初期，視情況將新興債適時調整。日圓屬於避險工具之一，日圓升值代表市場風險升高，這時美國 10 年公債殖利率通常會有走跌情況，因此，當日圓升值、公債殖利率走跌，可適當增加債券基金比重；反之，則可調高股票基金比重。

另外，劉憲斌提到，基金投資組合調整可以透過鉅亨買基金平台的轉換機制，不僅更有效率，基金轉換也無需轉換費用。透過指標觀察及轉換機制調整投資組合，不僅能讓配息投組提升收益也能做好風險控管，領息才能更加安心。

「貝萊德投信」表示，雖然高通膨現象會維持一段時間，但預估美國聯準會在 2023 年才會開始將利率政策正常化，而歐洲央行則需要更長的時間。在景氣升溫、低利環境持續下，經濟重啟力量繼續擴大，風險性資產仍是未來佈局的焦點，不過還是需隨時留意疫情的轉變對經濟活動的影響。另外，各政府實現淨零碳排放的目標時間正在縮短中，整體市場結構正朝向永續性發展，而科技股在綠色轉型中則扮演著關鍵角色。整體而言，2022 年持續看好股市表現，投資佈局建議朝向以資訊科技、綠色科技等產業為主的基金進行佈局。

至於債券基金的投資策略，「貝萊德投信」分析，目前雖有數十個國家開始陸續升息，美歐國家利率政策則持續按兵不動。目前仍處於低利環境下，債券投資更需尋找具高殖利率的標的，而高收益債目前殖利率仍有近 5% 的水準。由於經濟處於復甦階段，高收益債信用利差可望能收斂創新低，加上違約情形可望下降，因此，建議投資人以股票基金為核心佈局，並搭配高收益債券基金，讓投資組合更有機會追求報酬成長及收益。