〈貴金屬盤後〉Omicron病毒擔憂緩解 避險買盤流向美元 黃金承壓收低

週四 (9 日) 交易，黃金價格 3 個交易日來首次收低，係因對 Omicron 變種病毒的擔憂緩解，削弱了避險需求，美元走漲令黃金承壓。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，由於市場對 Omicron 變種病毒的擔憂緩解，交易者並未擴大對黃金的投資。

接下來，在下週 Fed 召開貨幣政策會議之前，市場先將看到週五美國 11 月的消費者物價 (CPI) 和下週二公布的生產者物價 (PPI) 指數。

Karnani 表示，「通膨數據是每個央行利率週期政策的關鍵。」他補充，英國央行和歐洲央行也將在下週舉行政策會議。

「有些人預期，由於 Omicron 變種病毒在英國迅速蔓延，英國央行可能擱置下週預期進行的升息。」

至於 Fed 在削減購債後的下一步會是什麼，以及其時間點，均是交易者現在正試圖評估的事。

「但下週央行的不確定性不會讓投資者對黃金積極投資。」Karnani 說。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 8.80 美元或 0.5%，收每盎司 1776.70 美元。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格下跌 42 分或 1.9%，收每盎司 22.013 美元。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「關鍵的外部市場每天處於看跌走勢，即原油價格走軟和美元指數走高，構成了貴金屬價格適度的壓力。」

ICE 美元指數週四上升 0.4% 至 96.245。

ED&F Main Capital Markets 分析師 Edward Meir 每日報告指出：「從今天貴金屬的走勢來看，投資者確實可能會低估美國通膨數據的改善。」

「黃金本週沒有明顯走勢，本週迄今最活躍的黃金價格約下跌 0.4%。」

週四稍早，由於美國初次請領失業金人數減少 4.3 萬人，使總人數下降至 18.4 萬人，達到 52 年低點，因此黃金價格持續走低。

與此同時，惠譽評級下調中國房產巨頭恒大的評級，也可能引起金融市場一些悲觀舉動，因為美元吸引了避險買盤，削弱了投資者對其他美元計價資產的興趣。

「降評可能引發恒大 192 美元債務的交叉違約」Kitco.com 的 Wyckoff 寫道。

恒大是中國經濟重中之重，其過度槓桿化的房地產市場也是關注焦點。

中國是全球最大的大宗商品進口國，包括黃金。因此，任何可能打擊中國經濟活動的事件，都可能對黃金和白銀等資產的需求估計產生壓力。

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