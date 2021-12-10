〈貴金屬盤後〉Omicron病毒擔憂緩解 避險買盤流向美元 黃金承壓收低

週四 (9 日) 交易，黃金價格 3 個交易日來首次收低，係因對 Omicron 變種病毒的擔憂緩解，削弱了避險需求，美元走漲令黃金承壓。
Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，由於市場對 Omicron 變種病毒的擔憂緩解，交易者並未擴大對黃金的投資。
接下來，在下週 Fed 召開貨幣政策會議之前，市場先將看到週五美國 11 月的消費者物價 (CPI) 和下週二公布的生產者物價 (PPI) 指數。
Karnani 表示，「通膨數據是每個央行利率週期政策的關鍵。」他補充，英國央行和歐洲央行也將在下週舉行政策會議。
「有些人預期，由於 Omicron 變種病毒在英國迅速蔓延，英國央行可能擱置下週預期進行的升息。」
至於 Fed 在削減購債後的下一步會是什麼，以及其時間點，均是交易者現在正試圖評估的事。
「但下週央行的不確定性不會讓投資者對黃金積極投資。」Karnani 說。
Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「關鍵的外部市場每天處於看跌走勢，即原油價格走軟和美元指數走高，構成了貴金屬價格適度的壓力。」
ICE 美元指數週四上升 0.4% 至 96.245。
ED&F Main Capital Markets 分析師 Edward Meir 每日報告指出：「從今天貴金屬的走勢來看，投資者確實可能會低估美國通膨數據的改善。」
「黃金本週沒有明顯走勢，本週迄今最活躍的黃金價格約下跌 0.4%。」
週四稍早，由於美國初次請領失業金人數減少 4.3 萬人，使總人數下降至 18.4 萬人，達到 52 年低點，因此黃金價格持續走低。
與此同時，惠譽評級下調中國房產巨頭恒大的評級，也可能引起金融市場一些悲觀舉動，因為美元吸引了避險買盤，削弱了投資者對其他美元計價資產的興趣。
「降評可能引發恒大 192 美元債務的交叉違約」Kitco.com 的 Wyckoff 寫道。
恒大是中國經濟重中之重，其過度槓桿化的房地產市場也是關注焦點。
中國是全球最大的大宗商品進口國，包括黃金。因此，任何可能打擊中國經濟活動的事件，都可能對黃金和白銀等資產的需求估計產生壓力。