國銀監守自盜頻傳 理專四大NG行為全都露

近年來理專監守自盜弊案頻傳，金管會 2018 年訂出「理專十誡」，今 (7) 日進一步公布各銀行查核報告結果，發現仍有四大常見缺失，已請銀行公會要求銀行參考改善。

理專十誡上路後，2019 年當年有 8 件理專挪用客戶款項案，裁罰金額 5100 萬元；2020 年 6 件、7200 萬元；今年至今裁罰案 1 件、金額 3000 萬元。

但是今年並非沒有其他弊案，銀行局副局長林志吉透露，目前還有相關案件請銀行陳述中，由於銀行法 129 條第七款的罰度上限從 1000 萬元拉高到 5000 萬元，若理專 A 錢情節嚴重且發生在新法實施之後，罰鍰金額恐會提高。

林志吉進一步表示，2019 年 6 月 14 日已要求各銀行應於 6 個月內，調整強化內部控制制度，並落實執行「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」。

為檢覈銀行落實內部控制防弊功能的執行情形，同時要求各銀行稽核單位應於今 (2021) 年第 1 季進行查核，並將查核結果於第 2 季前函報金管會。金管會經彙整分析各銀行查核報告，發現各銀行理專仍犯有四大常見缺失，例如：(1) 部分分行辦理理專與客戶往來情形查核的抽查比例過低；(2) 未落實辦理行員外訪交易文件的登載作業；(3) 未落實電話照會的確認作業或抽查機制；(4) 追蹤作業未妥善留存查核軌跡等。

林志吉表示，已請各銀行稽核單位後續將上述態樣列為查核重點，金管會亦將據以列入金融檢查重點，以持續強化本內控作業原則之執行效能。

林志吉強調，銀行誠信經營文化及員工行為規範，攸關社會大眾對銀行的信任，及銀行的長期發展，各銀行均應列為核心價值，從業務經營面予以實現，金管會將持續督促金融機構董事會，及經營管理階層重視誠信文化，落實公平待客原則。