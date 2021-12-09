高盛預計英國央行明年二月才升息 英鎊貶至一年新低

英鎊周三 (8 日) 跌至一年低點，隨著高盛在內的多家銀行，紛紛將英國央行可能升息的時間往後，英鎊還可能持續走貶。

英鎊周四基本持平，周三觸及一年低點 1.3163。自英國央行 11 月會議決議不升息之後，英鎊已經下跌逾 2%。

高盛表示，他們現在預計英國央行在明年 2 月之前，都將維持利率不變。這與之前預測，將在 12 月升息 15 基點形成鮮明對比。

這家華爾街銀行指出，Omicron 變種病毒威脅之下，迫使英國實施新的限制措施，這可能會擾亂經濟前景。

經濟學家 Steffan Ball 在報告中表示，儘管近期數據顯示勞動力市場強勁且薪資成長穩健，但英國央行央行決策者仍可能會在下周會議上選擇謹慎。在此之前，巴克萊和摩根大通經濟學家同樣推遲了升息預期。

高盛還將本季英國經濟成長預測下調 0.1 個百分點，至 1.2%，將下一季下調 0.2 個百分點至 0.6%。

為擔心 Omicron 疫情擴散，首相強生 (Boris Johnson) 周三表示，英國將轉向「B 計畫」規則，鼓勵民眾在家工作。英國周三回報了 45102 例新的病例。

華僑銀行駐新加坡策略師 Frances Cheung 和 Terence Wu 周四在研報中指出，市場似乎對這些限制感到驚訝，也使英國央行下周升息的市場隱含機率進一步受到打擊，意味著英鎊仍將承壓。