傳產業拓跨境電商版圖 亞馬遜台灣訂三個策略

隨著跨境電商蓬勃發展，亞馬遜 (AMZN-US) 全球開店今 (8) 日舉辦 2021 台灣跨境電商高峰會，宣布三大重點策略，包括協助國內傳產業拓展跨境市場、加速台灣品牌在全球擴張，並深化本地服務，同時也向台灣賣家開放新加坡站點，在歐美市場外可進一步拓展東南亞版圖。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，明年策略定為「智造未來 啟動台灣」，希望台灣企業能夠將製造的製升級爲智慧的智，在台灣高品質高穩定的製造基礎上，借力跨境電商，對自家產品進行創新、加速研發和品牌打造，進而推動企業轉型和發展。

亞馬遜認為，隨著全球數位化趨勢和疫情帶來挑戰，傳統製造業須加速變革才能持續保持生命力。

亞馬遜進一步說明， 「智造在台灣 品牌耀全球」計畫在 4 月啟動後，首批已經成功扶持國內 25 家企業上架至亞馬遜北美、日本和歐洲等站點，其中不乏知名品牌岱宇、亞旭等，11 月時更升級為「智造在台灣 品牌耀全球 2.0」，擴大扶植至 50 家企業，並優化計畫內容。

亞馬遜舉例，新創品牌 Cubo Ai 和 Kitchen Mama 兩家企業，便是透過亞馬遜於全球多站點布局，Cubo Ai 在 2021 年的 Prime Day 成績輝煌，短短 2 天，在全球 6 個國家銷售數突破千台，超越過去日均銷售量的 10 倍，而 Kitchen Mama 2020 年業績也較前一年度暴增 900%。

此次高峰會上，亞馬遜全球開店也向台灣賣家開放新加坡站點，至此，亞馬遜向台灣賣家的總站點數達到 14 個，未來，台灣賣家在歐美、日本等站點外，可透過新加坡站點開拓東南亞市場。

未來亞馬遜也將深化本地服務，針對越來越多台灣企業的轉型需求，亞馬遜全球開店持續與公協會合作，促進不同區域賣家的轉型和發展，例如，北部將以竹科為首，著重電子零組件產業，中部則以居家廚衛、手工具和自行車的製造重鎮台中彰化為主，南部地區則鎖定汽車配件、五金、傢俱等產業，協助北中南各地方代表性的產業聯合。