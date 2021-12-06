良得電客戶擴大導入 電動車旅充線束明年爆量

電源線廠良得電 (2462-TW) 電動車旅充線束出貨升溫，公司表示，二大歐系客戶擴大採用電動車旅充產品，車型車種由今年不到 10 款，到明年暴增至 40-50 種，將帶動線束出貨激增，加上美系客戶需求推升，良得電明年旅充線束出貨將迎來爆發性成長。

良得電大啖歐美系電動車大單，除歐系客戶外，美系電動車新創客戶 Lucid 本季開始交車，旅充線束需求出貨動能加溫，良得電未針對單一客戶做評論，但看好歐美車廠需求提升下，明年旅充線束出貨將大幅成長。

不過，電源線主要原料銅、塑料雙雙走揚，良得電今年已漲價 3 次反映，預計年底到明年初還有新一波漲價計畫，毛利率可望進一步改善。

因應需求，良得電也啟動慧州廠二期擴建計畫，建廠總預算近人民幣 1.6 億元、約新台幣 7 億元，今年第四季開始動土，預計 2023 年完工，當中也針對車用線束打造專屬產線。

良得電第三季毛利率季增 3.2 個百分點，來到 9.5%，也帶動本業虧轉盈，雖然稅後仍處虧損，但公司看好，在漲價效益陸續發酵下，第四季毛利率將進一步改善，本業獲利增加下，每股純益也可望轉正。

以營收應用占比來看，良得電今年音箱、遊戲機及醫療等資訊周邊線束占 42%、筆電 / 電腦電器類 18%、電器類 18%、電動車等其他僅 2%；不過，良得電認為，明年整體營收仍將持續成長，電動車占比將跳增至 5-10%，未來也將獨立為單一產品項。