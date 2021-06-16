鼎炫-KY旗下隆揚電子將返台設子公司 開發電子材料應用

專業 EMI 材料及衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW) 旗下的隆揚電子，將來台投資設立台灣子公司，為擴展境外市場並吸納人才提高研發能力，隆揚電子也不排除進一步在台設廠開出產能。

隆揚電子目前股本約人民幣 2 億元，正積極準備在中國大陸申請 A 股掛牌。

鼎炫 - KY 受惠疫情帶動遠距商機，挹注旗下隆揚電子的 EMI 材料事業營運動能強勁，鼎炫 - KY 去年營收 23.61 億元創新高，其中來自隆揚電子的營收比重高達 73%，全年稅後純益 6.35 億元，年增 52%，每股純益 12.39 元。

鼎炫 - KY 去年營收繳出亮麗成績，主要受惠 EMI 材料事業銷售表現，隨著遠距商機需求激增，以及線上個人娛樂宅經濟挹注，帶動主要客戶筆電、平板 EMI 材料訂單出貨強勁。

隆揚電子也持續投入新款材料產品研發、新應用及新客戶接單拓展同步展現成效，包括 2020 年切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈等，鼎炫 - KY 主管指出，隆揚電子在台灣原設有分公司，主要以服務客戶為主，設立台灣子公司將可進一步擴展境外市場，並吸納人才提高研發能力。

隨著臻鼎 - KY(4958-TW) 返台投資百億元，在台灣南科設廠開發軟板產能，隆揚電子未來也不排除在台設廠。