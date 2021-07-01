鼎炫旗下隆揚電子 向深交所送件申請IPO

專業 EMI 材料及衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW) 旗下的隆揚電子，趕在昨 (30) 日完成向中國大陸深圳交易所送件申請 A 股上市交易，隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股比例 92.05%。

隆揚電子日前也決議來台投資設立台灣子公司，為擴展境外市場並吸納人才提高研發能力，也不排除進一步在台設廠開出產能。

鼎炫 - KY 受惠疫情帶動遠距商機，挹注旗下隆揚電子的 EMI 材料事業營運動能強勁，鼎炫 - KY 去年營收 23.61 億元創新高，其中來自隆揚電子營收高達 73%，全年稅後純益 6.35 億元，年增 52%，每股純益 12.39 元。

鼎炫 - KY 去年營收繳出亮麗成績，受惠 EMI 材料事業銷售表現，隨著遠距商機需求激增，以及線上個人娛樂宅經濟挹注，帶動主要客戶筆電、平板 EMI 材料訂單出貨強勁。

隆揚電子也持續投入新款材料產品研發、新應用及新客戶接單，2020 年切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用及陸系面板供應鏈等。

隨著臻鼎 - KY(4958-TW) 返台投資百億元，在台灣南科設廠開發軟板產能，隆揚電子未來也不排除在台設廠。