光罩11月營收6.13億元 年增33%攀歷史新高

台灣光罩 (2338-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收 6.13 億元，月增 9.86%，年增 33.02%。累計前 11 月營收 55.5 億元，年增 30.95%；受惠成熟製程產能持續滿載，光罩需求持續增加，台灣光罩 11 月營收也創下歷史新高。

法人估，台灣光罩第四季營收約達 17.3-17.6 億元，季增 7-9%，年增 32-34%，毛利率 23-25%，營益率 10-12%，雙率均維持高檔。

展望後市，光罩今年上半年已針對部分產品調整價格，漲幅約 10-30%，且因現今各大業者產能都非常緊張，加上擴廠需要時間，也沒有新進競爭者，光罩看好，價格看起來非常堅實，明年價格有機會再向上。

另外，光罩近年除布局既有 8 吋成熟製程外，也積極往 12 吋領域邁進，目前 90、65 奈米產品都已經進入量產階段，40 奈米則自今年下半年起進行驗證，預計明年下半年就可放量出貨。

尤其 40、28 奈米光罩單價明顯高於公司現今主流，耕耘效益陸續顯現下，公司未來營收成長幅度將優於過往，法人估，光罩去年本業營收約 22 億元，今年估達 25-30 億元，明年將一舉跳升至 35-40 億元，營收進入高速成長期。