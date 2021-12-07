宸鴻出貨回溫 11月營收月增近3成近四個月高點

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收，受到供應鏈料況改善，平板、筆電出貨均較上月增加，單月營收達約 85.12 億元，月增 29.6%、年增 1.5%，為近四個月高點，累計今年前 11 個月營收達約 940.24 億元，年減 10.6%。

宸鴻表示，下半年整體供應鏈零組件長短料狀況仍存在，雖然宸鴻本身料況受影響有限，但長短料仍間接影響出貨，預期 12 月供貨仍將受一定程度影響，以 11 月各產品來看，平板需求增溫幅度優於筆電、手機。

展望本季，宸鴻認為，依過去經驗評估，加上今年供應鏈缺料影響，預期本季營收將較上季下滑，全年雖然面臨客戶手機產品調整，但中大尺寸筆電、平板需求仍維持高檔，在產品組合轉佳下，今年獲利仍可望優於去年。

法人估，宸鴻第四季營收將季減 5-10%，達約 226-239 億元，營益率則維持上季約 0.61% 水準。

另一方面，業成 GIS-KY (6456-TW) 11 月營收同樣受惠新品放量、料況較上月改善下，單月營收重回百億元大關，達 104.79 億元，月增 12.04%、年減 7.94%，累計今年前 11 個月營收則達 1173.47 億元，年增 5.08%。