TTA科技新創優力勁聯 勇奪5G大賽冠軍

中華電信舉辦 2021 5G 創新應用大賽

隨著 5G 新時代來臨，5G 的高速率、低延遲、大連結特性，讓許多創意從不可能變為可能，科技部 TTA 長久合作的企業夥伴 - 中華電信，積極推動各項 5G 垂直領域應用，今年首次舉辦「5G 創新應用大賽」，祭出總獎金 150 萬元，藉由賽事開創在 5G 應用及各商業領域的嶄新服務，並挖掘具有跨領域創新實作能力的產業技術人才。

本次競賽共 25 組團隊從近 200 組參賽隊伍中脫穎而出，進入到最後總決賽。經過激烈競爭，12 月 1 日在中華電信總公司國際會議廳盛大舉行「2021 5G 創新應用大賽」頒獎典禮。科技部產學及園區業務司許增如司長表示，中華電信是 TTA 成立長久合作關係的企業夥伴，很高興在進入 5G 服務普及的新時代中，TTA 能與中華電信深化合作。也希望藉此勉勵參賽的 TTA 科技新創，積極鏈結 5G 創新應用資源，在 5G 新時代嶄露頭角。

TTA 團隊 Uniigym AI 結合 5G 技術勇奪冠軍

本次競賽，由 TTA 科技新創團隊 - 優力勁聯 (股) 公司 Uniigym 所設計開發的「5G AI 互動體感健身 Uniicell X AR 動滋動」脫穎而出獲得冠軍，此作品透過中華電信 5G 高速率的特性，結合行動裝置鏡頭捕捉 20 多個人體骨骼位點，AI 精準分析動作並給予校正回饋及運動數據追蹤，即時告訴使用者姿勢是否正確，同時具有豐富多元的課程內容，讓使用者透過行動裝置隨身隨地打造專屬健身房。

優力勁聯在 2021 年加入 TTA 加速器夥伴 IAPS(國立陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心)之輔導團隊，透過經驗豐富的業師協助商機鏈結，以及串聯國際加速器夥伴協助開發東南亞市場，並引介創投協助募資。同時，在 TTA 的協助下參加 CES 2020、Viva Tech 2021 等國際展會，並在 Viva Tech 2021 獲選為 Orange 電信 (Orange Open Challenge) 優勝廠商，增加國際曝光度。

TTA 建立新創生態圈、培育科技新創

科技部 TTA 臺灣科技新創基地自 2018 年成立以來的使命，便是透過建立充滿活力的新創生態圈，協助科技新創加速成長，與投資人及關鍵合作夥伴建立緊密合作關係，進一步布局國際市場、爭取海外資金及訂單，將臺灣的科技新創與世界連結起來，最終，使臺灣成為新一代全球科研人才創業重鎮。搭載 5G 新世代的浪潮，相信臺灣科技新創將創造未來無限可能。