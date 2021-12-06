台商匯回中國大陸服務費 會計師教戰三策略

台商兩岸活動受疫情影響而有所限制，但集團內的資金周轉等營運活動仍未中斷，會計師提醒，台商應開始思考是否在年底向中國大陸子公司收取一筆勞務費，而付匯前如不能對交易本質有清楚認知做好規劃，恐引起不必要的稅務風險，甚者還涉及海關稽查與走私罪風險。

目前中國大陸企業和個人向境外單筆支付超過美金 5 萬元以上的服務貿易等項目資金，僅需向所在地稅務機關進行稅務備案，只要資料齊備即可完成備案，備案人持前述備案資料和外匯指定銀行規定的相關文件，即可到銀行辦理對外付匯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅提醒，上述程序看似簡單，但暗藏許多風險。

徐丞毅指出，台商順利匯回服務費的三個策略，首先是清楚認知哪些費用成本是可以向中國大陸子公司收取的。例如中國大陸稅法規定集團內單純的管理費不得在稅前扣除，因此即便能夠順利付匯，將來仍有被稅前剔除費用風險。

但有些大陸子公司費用歸集不清楚，貿易項下補繳的運費、樣品費或客戶賠款，不分青紅打包成支付給台灣總部的服務費，這樣安排未來除了有涉稅風險，還可能誤踏海關查核禁區。

第二、服務本質的常設機構判定與境內外勞務比劃分，徐丞毅表示，稅務機關會在稅務備案後 15 日內進行書面審查，若發現對外支付款項有未按規定繳納稅款者，其可以對境內支付方 (通常是扣繳義務人) 或境外收款方 (納稅人) 追繳稅款和滯納金，並處以罰款。

若服務本質有涉及人員派遣活動，以及兩岸相互支援的業務，都須有相關的佐證文件 (例如人員出入境資料、專案報告、業務通聯記錄等)，才能抵禦未來的稽查。

第三、非貿服務合約中稅款承擔的約定，徐丞毅解釋，通常這種合約都會涉及所得稅的扣繳，6% 增值稅以及附加稅費，合約中對於稅款約定通常有境外收款方全數承擔稅款、境內支付方全數承擔稅款、以及境外收款方承擔所得稅，境內支付方承擔增值稅與附加稅費等不同情境。

假設約定含稅費用為 100 萬，所得稅扣繳稅款為 10%，增值稅與附加稅費為 6.72%。情境一境內支付方實際支付 84.23 萬元；情境二支付 118.73 萬元；情境三 89.93 萬元。一旦雙方約定稅款承擔方式不同，需扣繳的稅款與實際支付價金便產生差異，建議先做好金流與稅負抵扣規劃，避免產生不必要損失。