阿羅哈客運股東會拍板停業 2路線營運至12/13

走過 22 年歷史的阿羅哈客運上月才爆發財務危機，今 (3) 日下午召開股東會決議停止營運，公司指出，主要受到高鐵競爭及疫情衝擊，敵不過虧損，現經營台北 - 高雄、台北 - 嘉義路線預計營運至 12 月 13 日，已購買預售票的乘客可至各窗口辦理退票。

阿羅哈客運營運迄今 22 年，提供長途乘客南來北往的運輸服務，公司今天正式宣布，台北高雄、台北嘉義兩條路線將經營到 12 月 13 日止，自今天起至年底，乘客可持票至公司相關站點辦理退票。

阿羅哈客運指出，國內長途客運市場時空環境一變再變，首先是面臨高鐵通車所產生的巨大磁吸效應，不僅導致各家航空業者西部走廊紛紛停飛，國道客運中長程路線載客數也明顯下滑，無論業者如何努力，仍難以抗衡高鐵快速、準時的絕對優勢。

其次是面對 COVID-19 疫情大爆發，各國紛紛採取封城、鎖國，以阻斷人流繼續傳播病毒，因此導致客運業營運雪上加霜，長途路線載客量不到原先的二成。

儘管新冠疫苗涵蓋率日益提升，口服藥也問世，但面對變異株及流感化的不確定性，阿羅哈客運仍決議暫停營業，並依汽車運輸管理規則第 26 條規定，向主管機關申請停業，但保有路權，台北 - 高雄、台北 - 嘉義兩條路線將暫時經營到 12 月 13 日止。