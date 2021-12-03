生華科下周執行庫藏股 擬買回1000張

生華科 (6492-TW) 董事會今 (3) 日決議，將從 12 月 6 日至明年 1 月 12 日間，買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工，公司已發行股份總數約 1.11%。

生華科指出，公司新藥開發進程持續推進，授權或共同藥品研發等各項開發計畫，團隊積極往目標前進，為激勵員工士氣、增加員工向心力，擬買回 1000 張庫藏股，預定買回區間價格為每股 80-130 元，總金額上限 1.3 億元。

生華科去年 3 月底曾實施庫藏股，預定買回股數為 400 張，實際執行率達 100%。

生華科表示，新變異 Omicron 病毒株迅速擴散，各國陸續祭出封鎖邊境政策，現有疫苗和抗新冠藥物可能降低保護力和療效，而公司開發中的口服新冠藥物 Silmitasertib 在中症 (中度症狀) 二期臨床試驗驗證，可加速患者恢復健康，且具顯著臨床效益。

據臨床結果顯示，使用 Silmitasertib 治療患者達到康復時間中位數為 6 天，與對照組中位數 14 天相比，該新藥可加速患者康復時間。

生華科指出，該新藥規劃和美國 FDA 討論下一階段臨床試驗計畫，目標朝向多國多中心的臨床試驗，期待新藥能攻克病毒不斷突變。