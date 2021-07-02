和勤6月營收2.42億元創今年新高 硬碟零組件出貨高成長

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 6 月營收 2.42 億元，創今年單月新高，月增 16.28%，年增 54.79%，主要受惠硬碟零組件較上月出貨成長逾 13.03%；累計上半年營收 12.81 億元，年增 30.95%，在汽車與硬碟零件出貨穩定成長下，和勤營收已連續 4 個月月增與年增雙成長。

和勤 2021 年第二季營收為 6.55 億元，季增 4.62%，年增 17.01%，第三季將進入市場旺季。

和勤精機主管表示，隨著新產品與電動車零件新品項量產、硬碟零件轉單效益，以及下半年傳統旺季到來，營收雙成長表現可望持續到下半年。

和勤 6 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.61 億元，占比 66％；硬碟機構件（VCM Plate）6149 萬元，占比 25％。

硬碟零件方面，和勤專注於高階儲存硬碟機種機構件，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，終端客戶涵蓋 Seagate、WD、Toshiba 三大硬碟廠，全球市佔率近 3 成。東南亞疫情近期再度惡化，HDD 生產重鎮泰國、馬來西亞相繼受到影響，HDD VCM 組裝需求轉移到台灣與中國大陸，和勤除原本的訂單之外，也受惠於轉單效益，和勤也積極與客戶商務協商，反映急單增量的成本。

汽車零件方面，和勤持續開發新能源車零件，對公司營運成長貢獻也持續拉升，配合美系電動車大廠新車系上市，公司供應的零件品項增加，量產效益將明顯於下半年展現，其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新車銷售成長，並與各大車廠合作開發電動車馬達核心的電驅系統零件，有信心順利接軌電動車市場。

和勤 2021 年第一季稅後純益 3932 萬元，季減 6%，年增 2.03 倍，每股稅後純益為 0.48 元。