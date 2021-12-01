自體軟骨+抗生素出貨擴大 博晟明年營收倍增

骨科醫材廠博晟 (6733-TW) 今 (1) 日舉行法說會，展望明年，董事長陳德禮表示，自體軟骨修補系統 RevoCart 本月與代理商簽署合約，醫院鋪貨量將大幅增加，加上抗生素產品 Minocycline 需求量持續成長，明年全年營收有望年增倍數。

博晟開發的自體軟骨修補系統 RevoCart 去年底取得台灣上市許可後，進入國內自費市場，今年拓展至逾 10 家醫院，陳德禮指出，為加速國內醫院布局速度，與台灣骨科通路廠合作，看好明年可以再增 20-30 家醫院，最多將增至 200 家。

抗生素產品 Minocycline 方面，陳德禮說，雖然該產品為老藥，不過屬於後線用藥且全台沒有其他競爭者，今年約出貨逾千支，目前正在申請健保價，若取得核可、進入公費市場，有望進一步推升出貨量。

海外布局方面，陳德禮表示，骨生長因子 (OIF) 技術平台開發出的開放性脛骨骨折產品 BiG-001，在日本完成二期臨床收案，同時等待當地主管機關審查三期試驗設計方向，若三期收案量僅需 30 人，將大幅降低試驗成本並加快試驗速度，不排除擴大投資。

陳德禮指出，由於日本尚未出現骨生長因子相關產品，若三期設計試驗方向符合預期，未來有機會藉由日本擴展至東南亞等其他市場，加快國際布局腳步。

博晟透過旗下脂肪前驅細胞平台研發的脂肪前驅細胞富集器 (ATC) 醫材，經實驗證實，細胞分離效率及細胞活性皆優於市售產品，預最快 2022 年第四季取證上市，有望成為下一成長動能。