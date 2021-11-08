《魷魚遊戲》的人生保險啟示 南山人壽獻三策用小預算買大保障

韓國影集《魷魚遊戲》風潮席捲全球，男主角因籌措母親醫藥費等經濟負擔，走投無路下以生命為代價加入遊戲爭奪獎金，劇情反映出貧富差距與社會安全網不足的問題，掀起話題熱潮。南山人壽建議，掌握三大要訣建立正確保險觀念，就算只有小預算也能買大保障。

保險準備要未雨綢繆，才能成為救命及時雨，但是有不少民眾對於自己有多少保險、保障是否足夠，可能都不太了解，南山人壽提倡「照顧好自己就是給家人最大的幸福」的保險觀念，指出「醫療、重大疾病、長照」保障不可少。

從衛福部統計來看，108 年國人平均醫療保健支出為新台幣 5.2 萬元，以平均壽命約 80 歲來計算，每人一生的醫療支出恐超過 400 萬元，唯有防範未然、運用保險轉嫁風險，才能避免因疾病或意外造成家人沉重的經濟負擔。

隨著影集《魷魚遊戲》討論度持續發酵，民眾對保險準備的意識提升，南山人壽特別為民眾和小資族獻上 3 個投保妙招，運用經濟實惠的預算，替自己及家人添購完整的人生保障：

1. 越早投保越能享受低保費

不論是終身醫療險、重大疾病險、長照險，都是越年輕投保，保費越便宜，提早做好風險規劃就是聰明投保的第一步。建議民眾趁年輕優先佈局醫療與重大疾病的保障，體況愈好保費愈便宜，尤其隨著年紀漸長，罹患重大疾病的風險提升，保費越昂貴。

至於已步入壯年期的民眾，現階段投保長照險，保費相較老年時投保便宜，建議提早做長照準備；若是精打細算的父母，則可趁早為孩子投保終身醫療險，幼童的保費平準合宜，能夠以相對實惠的保費買到完整保障。

2. 善用定期險彈性增添保障

定期險雖然保障期間有一定之限制，但每年所繳保費相對終身險便宜，對民眾而言財務負擔較輕，而且還可依照人生階段機動調整保障額度，讓保障規劃更有彈性。

以 45 歲男性投保住院日額健康保險單位日額 1,000 元為例，首年度年繳保費僅需 2,490 元，等於每天不到 7 塊錢就能買到醫療保障。建議小資族或社會新鮮人善用定期險建構基本保障，家庭經濟支柱也可用來補足壽險或醫療險的保障缺口。

3. 入門款終身壽險保障—小額終老保險

小額終老保險可提供被保險人身故或完全失能的保障，保費較其他同類型的壽險商品經濟實惠，對於高齡族群來說，免體檢核保相對降低了投保門檻。 不論是年輕族群或是中高齡族群，都適合透過小額終老保險，建構基本壽險保障。

考量人生可能遭遇的風險，若是有保費預算限制，建議可先透過小額終身壽險為自己打造基本壽險保障，再添加定期醫療險補強醫療保障缺口。

以 45 歲男性為例，若選擇小額終老保險繳費 20 年期，並每年續保定期險，首年年繳保費合計僅 30,710 元，相當於每天不到 85 元的價錢，第 4 保單年度起即可以擁有約 70 萬元的身故或完全失能保險金保障，並享有住院日額保險金 3,000 元、不限住院天數的醫療保障，若不幸罹患新冠肺炎等法定傳染病還可獲關懷保險金。先打好第一層保障基礎，日後可再視自身的保費預算，進一步補強其他保障缺口。