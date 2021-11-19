創源延伸RNA技術至生殖檢測 獲多國醫院採用

創源 (4160-TW) 看準疫情帶動 RNA 技術應用趨勢，透過 miRNA 生殖技術開發出 MIRA，幫助反覆流產的孕婦抓出原因，此項技術已獲美國、印尼、中國、泰國、越南、馬來西亞、西班牙等醫療院所採用。

創源表示，疫情推升 RNA 技術應用大爆發，從臨床檢測、治療、製藥到疫苗研發均備受關注，再者，近十年人工生殖需求增加近 5 倍，國內高齡產婦比重多達 33%，公司也將 RNA 技術進行延伸，開發出 MIRA。

據統計，今年前 9 月台灣出生數約 11.2 萬人，年減 6%，不過創源檢測數仍逆勢成長 6%，顯示少子化加速生殖醫療精準需求，加上人工生殖補助政策開跑後，創源推動試管嬰兒追蹤計畫，均帶動胚胎染色體檢測 (PGT-A) 與 MIRA 檢測數大幅成長。

創源表示，少子化衝擊下，精準生殖醫學成為國家扶植重點之一，旗下 MIRA 等相關檢測已涵蓋全台 90% 生殖醫學中心，胚胎染色體檢測 (PGT-A) 全台市占也高達 6 成。

另外，經濟部將於 2022 年催生《生技醫藥及精準健康產業發展條例》，施行期限展延至 2032 年底，創源母集團訊聯就涵蓋精準醫療、數位醫療與再生醫療 3 大核心項目，其中創源占前 2 項，加上生技能量結合數位化服務，就可提供相對應醫療配套。