下游庫存去化告一段落 榮剛明年營收拚重返百億

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理康永昌表示，隨著歐美經濟復甦帶動民生工業以航太需求回升、下游庫存去化將告一段落、明年營收要回到百億元之上。

康永昌表示，先前受到國內外疫情影響，下游需求放緩、庫存水位提升，客戶雖然都沒砍單延後交期，不過，遞延訂單大部分在年底完成交付，少部分到明年初也可望全數交完，新訂單也陸續進來，營運持續回溫。

目前訂單能見度方面，康永昌表示，普遍到明年首季沒問題，航太用鋼比較長，能見度已經達到第二季，且目前航太用鋼已經恢復到疫情前 50% 需求，預計明年上半年穩步回升，到下半年至 2023 年則可看到明顯大幅成長。

此外，榮剛自疫情以來，積極切入工具鋼市場，隨著經濟復甦帶動民生工業與基礎建設需求大增，加上工具鋼、不銹鋼取得美國 232 鋼品關稅豁免，在價格持續高漲下，市場買氣持續熱絡。

榮剛產品營收占比來看，機械 / 模具 / 一般民生用鋼營收占比約 60-65%、油氣約 10-15%、能源約 10%、航太及其他佔約 15%。

而榮剛柳營廠 50 噸的新電爐先前受缺工、疫情等因素影響，建置進度遞延，目前預計明年中投產、試車，未來主要負責中大尺寸棒材製造，新營廠則專門負責小尺寸棒材，有助公司整體生產效率優化。