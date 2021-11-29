〈春雨法說〉訂單能見度至明年Q2 看好銷歐需求增擬在台擴產3成

螺絲螺帽廠春雨 (2012-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司指出，目前扣件仍呈現供不應求，能見度直達明年第二季；而因應歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅，可望帶動銷歐訂單增漲，公司也計畫在台灣增加 3 成產能。

春雨董事長林輝政認為，受到碳中和影響，全球鋼廠都在進行減產，加上各國為了刺激經濟，大力推動基礎建設，鋼鐵景氣樂觀。

春雨副總周伯威補充，第四季歐美房市擴張暫緩、缺櫃塞港影響減少，導致庫存去化放緩；不過，供給面生產仍持續面臨供不應求，整體交期仍維持 120-150 天，較過往 90 天明顯拉長。

且長期來看，周伯威認為，供給面持續受到全球碳中趨勢、鋼材製造成本上升；需求則有各國基建加持、加上後續塞港問題可望舒緩、下游庫存去化，帶動長期需求看俏。

此外，歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅，周伯威看好，也將有利台灣扣件業者銷歐，目前春雨銷歐美的營收占比達 40-45%；而因應相關需求，以及提高料源掌握度，春雨也在台擴充棒線及扣件產能，預計明年將增加 3 成。

春雨前三季稅後純益 6.88 億元，每股純益 2.26 元，較去年同期大增 4 倍；前 10 月營收 95.44 億元，年增 48.33%，也創歷史新高，並已超越去年全年營收，今年營收將首度跨越百億元大關。