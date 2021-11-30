變種病毒來勢兇 投資該轉向嗎？

南非傳出新的變種病毒 Omicron 後，英國、美國、澳洲、加拿大、以色列等國都迅速發佈旅行禁令或出入境限制，引起市場對於全球重回大規模封鎖的擔憂，全球股市紛紛下跌。經檢視南非的感染數據後，「鉅亨買基金」認為 Omicron 不如想像中可怕，媒體部分報導內容過份誇大，加上美國遇到感恩節假期、股市流動性下降，才是股市單日跌幅較大的主因。

1. 媒體報的南非跟現實南非有很大出入

資料來源：The National Institute for Communicable Diseases，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

對於目前正於南非蔓延的 Omicron，媒體紛紛使用比 Delta 更可怕、傳染力更高、疫苗可能失去保護效力等語句，好像我們又會回到去年對疫情束手無策的狀況。但若仔細檢查來自疫情中心南非的數據或資訊，可發現儘管新增感染人數快速增加，但住院人數卻維持於疫情爆發以來的低點。南非公衛專家也表示目前所有案例都只有輕度症狀或是輕度至中度症狀（南非新冠疫苗部長級諮詢委員會主席），與我們看到的住院人數變化一致，與去年大量感染者為重症，且消耗大量醫療資源並癱瘓醫院的情況大不相同。

2. 影響持續降低，疫情已難以讓股市崩盤

以美國為例，去年至今，新增感染人數一共經歷 4 輪快速升高時期。雖然每一輪新增感染人數升高幅度似乎擴大，但對股市的影響卻不增反減。第一輪近 7 日平均新增感染人數從 0 人增加至 31,991 人，美國股市下跌 17.3%；第三輪近 7 日平均新增感染人數由 41,746 人大幅增加至 251,085 人，美股反而上漲 13.1%。隨著新冠疫苗與藥物研發成功，重症與死亡比例雙雙下滑，對經濟活動與股市衝擊自然也越來越低。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/11/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 全球經濟快速復甦，供應鏈緊繃與物價才是重點

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從去年至今年年中，疫情與疫苗是左右股市表現的兩大關鍵，也解釋了科技類股與週期類股的前後表現。今年下半年，就算陸續仍有國家傳出疫情，但投資人已經將重點轉向至貨幣政策何時會調整。受到已開發國家紛紛實施大規模財政刺激政策的幫助（大量的失業津貼與社會福利支出），以美國為首的已開發國家消費並未如過往經濟衰退期間大幅下跌；反而是生產活動受到封鎖限制，全球供給與貿易都大幅下降。大幅下降的供給與變化較小的需求，造成物價快速上漲，並迫使許多新興市場國家與少許已開發國家開始升息。

我們認為聯準會何時升息，才是影響全球股市未來表現的主要因素。從生產者物價年增率、波羅的海乾散貨指數與製造業採購經理人指數未出貨訂單分項變化來看，供應鏈緊繃問題正在緩慢改善；需求端的額外刺激也在降低，明年已開發國家財政刺激政策規模將遠小於去年與今年。綜合來看，我們預期物價上漲的速度放慢，聯準會與歐洲央行被迫升息的壓力也會降低，全球股市依然處於上漲趨勢中。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

疫情帶來短期波動，但不影響股市主旋律

疫情只會造成股市短期波動，貨幣政策與景氣週期仍是決定股市表現的主要因素。目前全球經濟依然處於快速復甦中，貨幣政策也沒有大幅收緊的跡象，非理性下跌反而是買進全球或美股基金的好機會。

鉅亨精選基金

安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

聯博 - 永續主題基金 A 級別美元

摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00