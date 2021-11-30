應對通膨飆升 前11個月加密貨幣產品資金流入創新高

根據數位資產管理公司 CoinShares 的數據顯示，今年前 11 個月，加密貨幣產品累計資金流入創下歷史新高。

數據顯示，截至 2021 年 11 月 26 日，包含 ETP、共同基金、OTC 信託等加密貨幣產品總資金流入達到 95 億美元，創下歷史新高，遠高於 2020 年同期的 67 億美元。

11 月 26 日當週，加密貨幣產品總資金流入量就達到 3.06 億美元。其中，比特幣的流入量創下 5 週以來的新高，流入資金總額達到 2.47 億美元，連續 11 週資金流入。

自動加密貨幣交易機器人 Cryptohopper 的負責人 Ruud Feltkamp 表示：「通貨膨脹持續飆升，人們正在尋找更多的現金替代品來應對通膨。我認為加密貨幣仍處於牛市週期中，現在就是相對低的買點，通膨上升也將導致有更多資金分配到股票和加密貨幣。」

被視為矽谷創投教父的提爾 (Peter Thiel) 曾表示，比特幣價格高漲，顯示美國通膨居高不下。「6 萬美元的比特幣，我不確定有人會積極買進。但這確實告訴我們一件事，我們正處於危機時刻。」提爾說道。

根據 CoinDesk 報價顯示，今年 11 月中旬，比特幣一度觸及 68,990.90 美元的新高。截至台北時間 11 月 30 日下午 3 時 50 分，比特幣價格回落至 56,336.87 美元，24 小時內下跌 2.10%，但年初以來仍上漲約 97%。