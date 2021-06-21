越股5至10月平均勝率6成 三亮點資產重估價值浮現

根據歷史經驗，5 月至 10 月是多數股市相對淡季，但越南股市往往能在震盪中異軍突起，統計過去 10 年的 5 月至 10 月，富時越南 30 指數平均漲幅 3.3%，勝率高達 6 成，相較其他新興市場股市動輒負報酬績效，越南股市表現確實相對亮眼。展望今年，有三大亮點助攻資產重估價值浮現，可透過越南 ETF 搭上牛市行情。

富邦越南 (00885-TW) ETF 經理人楊貽甯表示，今年 5 月越南遭遇新冠疫情升溫衝擊，但越南股市表現依舊沈穩，單月累計漲幅 4.89%。楊貽甯指出，越南具備三大投資契機，包括：越南是中美貿易戰下轉單效益最大受惠者、勞動結構年輕化的人口紅利優勢，以及有望入主新興市場指數，因此資產重估價值浮現。

楊貽甯分析，越南會成為外資競相轉移設廠進駐投資的國家，主要是因為越南政府降低企業所得稅稅率目前為 20%，甚至對特定大型投資企業給予前期免稅優惠。當對外出口擁有關稅減免的絕對優勢，對內擁有低廉且年輕勞動人口與較低的企業稅負時，自然成為外資在選擇轉移供應鏈的重點考量國家，越南也因此成為此次中美貿易戰下的最大受益國。

美國對越南的進口量從 2018 年的第 12 位上升到全球排名第 6 位，也就是說，目前越南已超越歐亞主要貿易夥伴，成為美國第六大主要進口國家。

楊貽甯進一步指出，越南人口結構年輕化，更加突顯消費活動力旺盛。越南總人口近億人，其中 15~39 歲人口佔比約 39%，為所有年齡級距中比重最高。

根據 The Conference Board 全球消費者信心調查，全球整體消費者信心指數從 2020 年第四季的 98 上升到 2021 年第一季的 108，高於 100 表示整體信心偏樂觀，此數字超越疫情流行前 2020 年第一季的 106，且是自 2005 年開始調查以來的最高紀錄。

上述的全球整體消費者信心指數就區域分布表現，亞洲地區由 110 上升至 118，是所有區域中表現最佳市場，高於整體的平均水平 108，其中越南因人口年輕，年輕人樂於消費，越南消費者信心指數 117，排名全球第三，僅次印度的 138、菲律賓的 119。

在越南 GDP 組成結構中，民間消費佔比近 7 成，目前越南人均 GDP 已突破 3,000 美元大關，人口紅利將是未來越南最大的競爭優勢，越南股市中長線的多頭行情才正要開始。

此外，科威特在去年 12 月正式加入 MSCI 新興市場指數，越南資產重估價值同時也正式躍升為 MSCI 邊境市場指數第一大，與 2021 年 1 月權重佔比 29.6% 相較，截至 2021 年 5 月底越南權重已攀升至 30.1%，短短不到半年的時間增加 0.5 個百分點。未來預估將有高達逾 1 億美元的被動資金進駐越南股市，後市可期。

綜上所述，楊貽甯建議，目前富邦越南 ETF 折溢價已大幅收斂，對於小額投資人來說，溢價收斂為最好進場時間，顯示目前基金市價已貼近淨值，預期未來該 ETF 的股價走勢將更貼近富時越南 30 指數，反映越南當地經濟狀況與基本面走勢，趁著目前折溢價已收斂至合理水準，加上 ETF 交易成本相對便宜，且交易簡便、變現性亦佳，此時正是可展開長期定期定額的時機。