〈貴金屬盤後〉新病毒助陣下 黃金仍連4日未能突破1800美元關卡 市場灰心

週一 (29 日) 交易，黃金期貨價格下跌，為連續第四個交易日收在每盎司 1800 美元以下，即使 omicron 變種病毒令上週五美股大跌，黃金的避險特質也未能大幅提振價格。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，除非 omicron 變種病毒引起全球封鎖，才會撼動貴金屬、股票和債券。如果有任何跡象表明，omicron 變種病毒令歐洲、英國和北美施行封鎖，黃金就可能突破 1900 美元水準，且向近 2000 美元攀升。

「交易者已在黃金多頭部位了結獲利，以對應股市和債市追加保證金的要求。由於交易者認為股市更有價值，黃金並沒有上漲。」Karnani 說。

即使上週出現 omicron 變種病毒消息，也未能推升金價至 1800 美元以上，「這一點在一定程度讓導致黃金交易走疲或下跌。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 2.90 美元或 0.2%，收每盎司 1785.20 美元。

12 月交割的最近月黃金期貨價格下跌 3.20 美元或 0.2%，收每盎司 1782.30 美元。

FactSet 數據顯示，基於交易最活躍的合約，上週黃金價格下跌 3.6%，且自 11 月 22 日以降便未能收登 1800 美元之上。

omicron 病毒被世衛 (WHO) 技術顧問小組稱為「令人擔憂的變種」，且引發數國禁止來自非洲南部國家的旅客入境。然而上週五因感恩節縮短交易時間，黃金雖然早盤上漲，最後卻吐回大半漲幅。

Karnani 表示，考量 omicron 變種病毒，市場面臨的最大問題是「關鍵央行明年的利率前景」，若 2022 年升息預期推遲，將會推升股價和通膨。

週一美國公債殖利率上升。美股大盤經歷上週五創一年多來最糟糕一天後，週一多空交錯。

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