〈貴金屬盤後〉COVID-19新變種株出現 市場湧入避險 但黃金未能守住 最終僅小漲

週五 (26 日) 交易，南非發現高度變異的新冠病毒株後，投資者重新定位投資組合，令黃金期貨價格一度大漲，但未能守住大半漲幅，最終僅小漲作收。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.20 美元或不到 0.1%，收每盎司 1785.50 美元，盤中高點達 1816.30 美元。

紐約商品交易所 (Comex) 週四因美國感恩節假期休市，週五交易提前一小時結束。在感恩節前，黃金期貨價格週三上漲 50 美分或不到 0.1%，收每盎司 1784.30 美元。

黃金週五初始大漲，同時美股、歐股和亞股崩跌，係因南非發現高度變異的新冠變種病毒株「B.1.1.529」，WHO 將其稱為「omicron」變種，在波札那發現該病毒存在於曾經造訪南非的香港和以色列遊客身上。WHO 週五召開了緊急會議以評估該變種病毒，目前科學家尚不確定其致命性以及傳播力程度。

然而，由於一些投資者拋售黃金，以利在其投資組合中籌措現金，導致黃金尾盤吐回多數漲幅。

美元也給了美元計價的黃金有利的環境。ICE 美元指數下跌 0.6%。

然而，在這因假期縮短的一週中，交易最活躍的黃金期貨價格下跌 3.6%，而 ICE 美元指數同期上升 0.1%。

Saxo 銀行投資長 Steen Jakobsen 給客戶的報告中指出，避險交易也令美國公債交易量大增、殖利率下降，減少了本週稍早令黃金跌破 1835 美元的威脅。10 年期美國公債殖利率大降 11 個基點至 1.53%。

其他金屬商品交易

12 月交割的白銀期貨價格下跌 38.9 美分或 1.6%，收每盎司 23.107 美元。

12 月交割的銅期貨價格下跌 17.55 美分或 3.9%，收每磅 4.2835 美元。

白銀期貨本週跌近 7%，而銅礦下跌 2.7%。