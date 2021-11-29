〈台幣〉出口商拋匯潮湧現 匯價貶轉升收27.807元

變種病毒 Omicron 持續干擾全球金融市場，台股今 (29) 日早盤一度嚇挫逾 200 點，隨著外資轉向買超，大盤回穩，新台幣兌美元匯率也在出口商拋匯支撐下，一度升上 27.7 字頭，終場升 2.9 分，收在 27.807 元，台北及元太外匯市場合計成交值 11.375 億美元。

亞洲股匯市今天仍受 Omicron 疫情影響，但台股表現有撐，站回半年線之上，終場跌 41 點，收在 17328 點；新台幣兌美元以 27.83 元開盤後，最低來到 27.842 元，不過，出口商湧現拋匯潮，帶動匯價轉升。

新台幣匯率終場收在 27.807 元，升值 2.9 分，台北外匯市場成交值縮至 8.31 億美元，元太外匯市場成交值 3.065 億美元。

最早於南非發現的 COVID-19 新變種病毒 Omicron，首度現蹤加拿大，美國雖然尚未傳出確診個案，但白宮研擬將防疫警戒層級向上拉高，此外，日本當局已宣布，11/30 起全面禁止所有外國旅客入境日本，以防堵 Omicron 入侵本土。

變種病毒威脅再起，使得市場對於美國提前升息的預期降溫，根據央行統計，美元指數下跌 0.27%，日圓強彈 0.52%，歐元升值 0.27%，人民幣、新台幣約升值 0.1%，新加坡幣升 0.09%，韓元則小升 0.03%。