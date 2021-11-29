【袁志峰專欄】疫情危機可視作買入機會

今日推介 - 香港科技探索 (1137), 上日收市 $10.54

1) 股市前景

南非發現新冠變種病毒並迅速擴散，屬黑天鵝事件，引發全球風險資產周五急瀉，歐美日主要股指跌 2.2% 至 4.8%，紐約期油跌 13%，美國 10 年期債息由 1.60% 急跌至 1.48%，美元指數跌 0.7%。港股跌勢全面，成交增加，恒指迫近 24000 點關口，科技股領跌。港股通南向資金連續 3 日淨流入，但騰訊 (700) 周五錄得巨額淨賣出。筆者認為恒指跌至 24000 點已有長線投資價值，市場恐慌性拋售應視作買入良機。

今天推介是香港科技探索 (1137) — 香港領先的電子商務企業，通過 HKTVmall 平台提供一站式網上購物服務。2020 年開始轉虧為盈。今年上半年，收入 25.2 億元，同比增長 13%，盈利 9583 萬元，同比下跌 12%。今年 10 月份訂單總商品交易額達 6.03 億元，同比增加 17.5%。估計新冠疫情危機再次爆發對股價有正面影響，建議買入，目標價 12.0 元，止損價 10.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 237 點，隨後輾轉下跌至尾市，最多曾跌 679 點，收報 24080 點，跌 659 點或 2.7%。成交額按日增 19% 至 1298 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 10 億元，包括淨買入 4 億元美團 (3690) 及 3 億元快手 (1024) 股份，淨賣出 19 億元騰訊 (700) 股份。11 月以來淨賣出 66 億元，10 月淨買入 98 億元。全周計，恒指跌 3.9%。

藍籌股 1 升 59 跌。石藥集團 (1093) 升 0.7%，是唯一上升藍籌。金沙中國 (1928)、銀河娛樂 (27) 及海底撈 (6862) 跌逾 7%、6% 及 5%，為跌幅最大藍籌。阿里健康 (241) 及阿里 (9988) 跌逾 4%，後者創上市新低。碧桂園服務 (6098) 及匯豐 (5) 跌近 4%。友邦保險 (1299)、中國平安 (2318)、碧桂園 (2007)、龍湖集團 (960)、長江基建 (1038) 及中石油 (857) 跌逾 3%。中石化 (386) 跌 3%。

恒生科指跌 3.2%，收報 6151 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股全線下跌，騰訊 (700)、美團 (3690) 及百度 (9888) 跌逾 3%，阿里 (9988) 跌逾 4%，快手 (1024) 跌 8%，為跌幅最大成份股。同程藝龍 (780) 跌 5%。眾安在線 (6060) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 4%。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018)、明源雲 (909) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 3%。海爾智家 (6690) 升逾 2%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科指跌 4.7%。

板塊方面，石油、有色金屬、內險、汽車及航空股表現與大市同步。大型科技股，線上醫療、手機零件、濠賭、餐飲、內房、物管及航運股跑輸大市，跌幅居前。4 大市值濠賭股跌 6%-8%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 6% 及 5%。中國恒大 (3333)、雅居樂 (3383) 及世茂集團 (813) 跌逾 10%、6% 及 5%。恒大物業 (6666)、金科服務 (9666) 及世茂服務 (873) 跌 6%-8%。中遠海控 (1919)、中遠海發 (2866) 及太平洋航運 (2343) 跌 3%-4%。

周五上証指低開 0.2%，早盤弱勢震盪，午後最多曾跌 0.8%，尾市回穩，收報 3564.09 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 11000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 45 億元，11 月以來淨買入 186 億元，10 月淨買入 328 億元。全周計，上証指數升 0.1%，深証成指升 0.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博周五引述知情人士報道，由於擔心可能洩露敏感數據，中國監管機構已要求滴滴出行的高級管理層，制定從美國紐約證交所退市的計劃，而負責數據安全的國家網信辦已要求該公司研究具體方案，以待政府批准。(信報)

4) 新股訊息

微博 (9898) 啟動全球股票發行，將發行 1100 萬股 A 類普通股；其中，微博發行 550 萬股新股，股東新浪出售 550 萬股。 微博發行的 H 股股票於 11 月 29 日開始公開招股，在港發售 110 萬股，國際發售 990 萬股，發售價最高為 388 港元 / 股。 (Wind)

5) 個股訊息

美團 (3690) 三季度營收增長 38% 至 488 億元 (人民幣 · 下同)，整體經營利潤達 47 億元。 本季度淨虧損 99.9 億元，去除反壟斷罰款後的調整淨虧損為 55.27 億元，去年同期則為盈利 20.5 億元。 三季度餐飲外賣交易金額為 1970.98 億元，同比增長 29.5%；新業務（包括美團優選、美團買菜、美團閃購等）及其他收入為 137.23 億元，虧損 109.06 億元，同比擴大 437.5%。(Wind)

內地流傳騰訊 (700) 旗下微信支付、阿里巴巴 (9988) 旗下支付寶收款碼將禁用經營性質服務，引起關注。人民網澄清，政策意在把有明顯經營特徵的個人收款條碼用戶，參照特約商戶管理。(信報)

博彩中介人集團太陽城 (1383) 的行政總裁周焯華，疑在中國境內違法經營博彩相關業務，溫州市人民檢察院以涉嫌開設賭場罪批准將他逮捕歸案，並敦促他盡快自首。(信報)

港交所文件顯示，許家印及其妻子丁玉梅、Xin Xin (BVI) Limited 於 11 月 25 日合計賣出 12 億股中國恆大 (3333) 股份，套現約 26.76 億港元。 接近恆大人士透露，此次變現所得的 26.76 億港元將全部用於公司紓困。(Wind)



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