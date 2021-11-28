樺漢攜手翰成數位科技 從直播平台切入商業元宇宙

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 攜手翰成數位科技打造「商業元宇宙」，樺漢董事長朱復銓表示，初期將協助翰成管理直播平台所需的影音與雲端數據，未來也將從 B2C 延伸至 B2B，並規劃結合 3D AR 技術，打造「產業元宇宙」的創新商業模式。

翰成數位科技今日舉辦 HCE 直播產業基地啟用，以及自主研發的短影音平台「嗨吧」APP 發布記者會，朱復銓致詞時指出，新冠疫情催生了新興媒體產業鏈，平台背後有數以萬計的影音數據流量需要演算及管理。

朱復銓表示，觀察網路直播平台、電商直播、自媒體直播等 10 大平台聲量有超過 150 萬的用戶人數，直播所創造的社群擴散效果佳，有助未來發展智慧城市、智慧餐飲、零售等。

而樺漢與合作夥伴 Google Cloud、精誠資訊，也協助翰成管理直播平台背後所需的影音與雲端數據管理解決方案、軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升 AI 智慧運算、優化平台服務品質，創造全球開放式 AIoT 雲端平台，未來也將以元宇宙的概念，打破虛擬與實體間的距離。

翰成數位科技創辦人暨總經理陳昭榮則表示，嗨吧 APP 上線初期將以短影音內容創作為主， 12 月下旬開放直播與電子商城功能，他分析，直播短影音零售市場產值也可望上看 1000 億元的水準，先從 B2C 開始再邁向 B2B，未來相關商機可期。