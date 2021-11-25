〈貴金屬盤後〉感恩節前終止4日跌勢 黃金小幅收高

週三 (24 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，終止 4 日跌勢，儘管美國公布一系列大多樂觀的經濟數據，促使美元上漲。
- 12 月交割的黃金期貨價格上漲 50 美分或不到 0.1%，收每盎司 1784.30 美元。
週二黃金大跌 22.50 美元或 1.2%，令交易最活躍的黃金期貨創 11 月 3 日以來最低收盤價。此前，週一黃金收低 2.4%，為 8 月 6 日以來最大單日跌幅。
美國市場週四因感恩節假期休市。
隨著公債殖利率攀升，黃金週二跌破關鍵心理價位 1800 美元，週三較長期的公債殖利率上升力道有所減弱。
然而，策略師指出，美元上漲仍對美元計價的資產構成阻力，因為這會削弱海外投資者的興趣。ICE 美元指數上升 0.4%，本週漲幅 0.9%，使該指數接近 2020 年夏季以來的最高水準。
經濟數據顯示，美國 10 月耐久財訂單下降、上週請領失業救濟金人數達 1969 年以來最低水準、10 月國際貿易萎縮 14.6%，第三季 GDP 小幅修正後成長年率為 2.1%。
其他數據也凸顯了高於歷史的通膨水準。根據個人消費支出指數 (PCE)，衡量商品和服務成本的指標 10 月上升了 0.6%，較過去一年上升 5%，比 9 月份的 4.4% 增長率提高，創下 1990 年 12 月以來最高水準。PCE 指數是 Fed 偏好使用的通膨指標。
鮑爾 (Jerome Powell) 連任 Fed 主席，投資者一直將此視為 2022 年央行將採取更鷹派作法的訊號，加上最新一批數據顯示經濟持續走強。
Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「本週黃金多頭消退，必須盡快站出來並展現力量，否則近期會出現嚴重的技術損害。」
OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示，投資者不太可能在假期時節重新踏入黃金多頭部位。
「動能將會減弱，這意味著本週漲勢在 1835.00 美元至 1850.00 美元區域到頂，但如果能到每盎司 1810.00 美元，我就會感到驚訝，倘若美國公債殖利率本週保持堅挺，黃金恐容易進一步跌價。」Halley 說。