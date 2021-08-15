汽車晶片缺貨狀況舒緩 敬鵬看好Q3營運

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 第二季轉盈，加上車晶片缺貨狀況逐步舒緩，敬鵬看好第三季營運表現，加上本季確定有 3.93 億元的火災理賠保險金入帳，獲利將走出谷底。

敬鵬第二季轉虧爲盈，營收 43.82 億元，單季毛利率也拉到 8.07%，稅後純益爲 8886 萬元，較首季及去年同期轉盈，每股純益 0.22 元，上半年稅後純益 3503 萬元，也較去年同期轉盈，每股純益 0.09 元。

敬鵬上半年營收 86.49 億元，營收結構來看，80% 爲汽車板，8% 爲通訊板，7 月營收己登上 16 億元，預估第三季需求旺季中，單月營收可望維持此水準，換句話說，敬鵬第三季受惠汽車晶片供應量提升之後，營收將達 48 億元，季增約 1 成，可望創下 15 季以來營收新高。

另外，敬鵬火災理賠保險金確定在本季入帳，業外收入貢獻單季每股純益 0.98 元。

敬鵬主管指出，第二季營業毛利率走高，主要受惠調高產品報價，效益並將延續至第三季。

就敬鵬汽車板銷售淡旺季來看，歷年 4-11 月爲銷售旺季，但今年 3 月就以 16.2 億元創下今年新高，隨後拉貨又趨緩，直到 7 月才又回到 16 億元的單月營收水準，淡旺季走勢不同於以往。

不過，敬鵬目前面臨桃園廠生產缺工問題嚴重，公司正在設法解決之中。