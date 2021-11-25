〈長榮鋼法說〉轉投資環保事業穩健 榮鼎綠能明上半年商轉

在轉投資的環保事業方面，長榮鋼 (2211-TW) 表示，欣榮順利跟桃園市政府簽訂過渡期廢棄物處理合約，但榮鼎綠能跟水美新廠因為疫情影響略有延後，預估榮鼎明年第二季開始商轉貢獻營運，水美新廠則可望今年完成發包、2024 年上半年商轉。

長榮鋼表示，欣榮在 10 月與桃園市政府簽訂新的過渡期廢棄物處理合約，期限到 2023 年底，價格相關條件與原本接近，下一階段正式合約期間為 10-15 年，會利用這段過渡期協議，若中途達成協議，將直接改為正式合約。

此外，由於廢棄物組成熱值 (Kcal/Kg) 逐年攀升、廢棄物產出大於處理的瓶頸，欣榮也將規劃整建升級焚化廠，並在符合政府減排的政策下，逐步進行設備改善更新。

榮鼎綠能雖然延後到明年試車、商轉，但每年可提供熱處理 21.9 萬噸、厭氧消化 4.9 萬噸之處理量，固化掩埋單元將可超過 2.5 萬立方公尺，除此之外，將廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約 2 億度，可望帶來穩定營收及獲利。

水美方面，擴廠進度同樣受疫情影響進度微幅落後，但目前建廠小組已整合完成邀標書文件資料，預計今年設備發包完成，明年進行細部設計及動工建廠，後年進行設備組裝、試車，2024 年上半年正式商轉，日處理 43 噸有害事業廢棄物、醫療感染性廢棄物等。